Uccide la moglie di 25 anni e la figlia di 5 tagliandole la gola poi tenta il suicidio: grave 24enne Tragedia a Madrid, dove un ragazzo di 24 anni ha ucciso la figlia di 3 e la moglie di 25 accoltellandole e poi ha tentato di suicidarsi tagliandosi la gola. Al momento è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale 12 de Octubre.

Un uomo di 24 anni ha ucciso la moglie di 25 e la figlia di 5 accoltellandole e poi ha tentato il suicidio provando a tagliarsi la gola. È successo nel quartiere di Carabanchel a Madrid la scorsa notte. L'uomo, di nazionalità peruviana, al momento è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale 12 de Octubre della Capitale spagnola. È quanto riporta El Pais, che cita un portavoce di Madrid Emergencies e un portavoce della Questura di Madrid.

Il padre della donna ha spiegato alla Polizia che il genero aveva un ordine restrittivo nei confronti della figlia dopo una denuncia per abusi, anche se la Polizia di Stato non lo conferma, e che stavano per firmare i documenti per la separazione.

I due non vivevano più insieme, ma l'uomo aveva preso un appartamento nello stesso palazzo in cui risiedevano la moglie e la figlia in calle de Jacobeo. Intorno all'1,30 della scorsa notte il 24enne è entrato nella casa di queste ultime con una chiave, si è prima recato nella camera della figlia, tagliandole la gola, e poi si è diretto in quella della moglie, aggredendola.

La donna, però, è riuscita a scappare con il cellulare. È scesa con l'ascensore fino al garage e da lì ha avvisato la Polizia Nazionale. Gli agenti, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato la 25enne con numerose ferite su tutto il corpo. Era priva di sensi e in arresto cardiorespiratorio. I medici hanno provato a rianimarla, ma è stato impossibile.

Poi, sempre gli agenti sono corsi nella casa della donna, trovando la figlia morta nel suo letto. Il padre giaceva nel soggiorno con una ferita al collo. Aveva tentato di togliersi la vita. In un'altra stanza, la Polizia ha trovato sani e salvi altri due bambini di un'altra coppia e i loro genitori, che si erano chiusi all'interno quando hanno sentito le urla della 25enne.

Anche in Spagna, come in Italia dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, il dibattito sulla violenza di genere è all'ordine del giorno. Se confermata la dinamica dalle indagini in corso, questo sarebbe il 53esimo femminicidio nel Paese iberico dall'inizio dell'anno, il sesto nella sola Madrid. Dodici delle donne assassinate avevano denunciato il loro aggressore.