Turista violentata da 7 uomini in India, lo stupro davanti al marito: "Aggrediti in tenda e picchiati" Una donna spagnola è stata aggredita e stuprata da un gruppo di uomini mentre era in vacanza insieme al marito nel nord dell'India. Il racconto in un video: "Ci hanno aggredito mentre eravamo nella nostra tenda, mi hanno puntato un coltello alla gola dicendo che ci avrebbero ucciso".

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una terribile storia di violenza arriva dal nord dell’India: nella notte tra venerdì e sabato una donna è stata violentata da sette uomini a Dumka, in una zona remota dello stato di Jharkhand. La vittima è una travel blogger spagnola che si trovava in viaggio in India insieme al marito, aggredito a sua volta dal branco e costretto ad assistere allo stupro di gruppo.

Secondo i media locali, la polizia ha finora arrestato tre uomini ritenuti responsabili della violenza. Tutto, stando a quanto ricostruito finora, è accaduto nella serata di ieri, quando la coppia di turisti, entrambi spagnoli, era accampata in tenda in un villaggio in una zona non lontana da una stazione di polizia. Lì, dove avrebbero dovuto trascorrere la notte, sono stati aggrediti mentre dormivano.

Secondo India Today, i due stavano facendo il giro dell'Asia in moto: partiti già molti mesi fa, la loro prossima destinazione sarebbe stata il Nepal. Il marito della vittima di stupro ha raccontato sui suoi social l’aggressione subita nella tenda. "Siamo stati picchiati, mi hanno puntato un coltello al collo dicendo che ci avrebbero ucciso e lei è stata violentata da sette uomini", ha detto nel video registrato dall’ospedale in cui entrambi sono ricoverati. La donna, anche lei apparsa in video, ha detto che gli aggressori li hanno anche derubati: "Avevamo pochissimo, il loro vero motivo era violentarmi".

Sul caso è intervenuto il ministro della Sanità indiano, Banna Gupta, che ha assicurato che il governo prenderà provvedimenti contro gli uomini coinvolti. "Abbiamo arrestato alcune persone e prenderemo anche gli altri. La vittima ha detto che circa sette uomini erano coinvolti nel crimine, e ne abbiamo arrestati tre", ha detto ai giornalisti un ispettore di polizia. L'ambasciata spagnola in India ha contattato le autorità e ha inviato personale consolare nella regione.