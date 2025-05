Trump silura Waltz dopo il caso della chat su Signal e lo manda all’ONU: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei cambiamenti nell’amministrazione statunitense dopo che Donald Trump ha licenziato Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Donald Trump ha deciso di licenziare il consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, dopo lo scandalo della chat su Signal, di cui avevamo già parlato sempre in questo podcast. Nell'annuncio, fatto sui suoi canali social, Trump ha anche confermato che Waltz sarà il nuovo ambasciatore USA alle Nazioni Unite. Il suo posto nel frattempo verrà ricoperto da Marco Rubio, il segretario di Stato. Waltz il primo funzionario ad alto rango a lasciare l’incarico in questa seconda amministrazione di Trump, ma durante il primo mandato ce ne erano stati parecchi di casi simili. C’erano stati addirittura tre consiglieri per la sicurezza nazionale e il primo, Michael Flynn, era durato appena tre settimane.

Alcuni esperti e commentatori sostengono che Waltz avesse comunque vita breve, anche senza il cosiddetto Chatgate. Prima di essere nominato consigliere alla sicurezza nazionale, Waltz è stato a lungo un ufficiale delle Forze Speciali, poi ha lavorato al Pentagono come direttore della politica di difesa e poi ha fatto quattro mandati al Congresso degli Stati Uniti. È un repubblicano e ha sicuramente delle posizioni vicine a quelle di Trump su molti temi, ma non è un fedelissimo del Maga, il Make America Great Again. Che è invece esattamente quello che sembra importare a Trump, più dell’esperienza e delle competenze.

