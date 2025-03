“Odio salvare l’Europa”, dentro la chat segreta del governo americano: il nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

In questa puntata vi raccontiamo l'assurda storia del giornalista inserito, per sbaglio, in una chat top secret dell'amministrazione americana in cui si progettava un attacco militare in Yemen. Il protagonista è Jeffrey Goldberg, direttore della rivista The Atlantic, che alcune settimane fa è stato aggiunto in una chat di gruppo su Signal, un'app di messaggistica, dove c'erano anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, quello della Difesa Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, l’inviato speciale per il Medio Oriente, la direttrice dell’intelligence, e altri alti funzionari.

Lo scopo di questa chat era coordinarsi per un imminente attacco contro le postazioni degli Houthi in Yemen. Informazioni molto sensibili, chiaramente segrete, sulle armi da usare, i luoghi da colpire e le tempistiche dell'attacco sono state divulgate in quella chat. Senza che nessuno si accorgesse che, a leggere tutto quanto, c'era anche un giornalista.

