Tragedia al concerto tributo per gli Abba, precipita da balconata su spettatori: 2 morti e 1 ferito

A cura di Ida Artiaco

Tragedia all'Uppsala Konsert & Kongress hall, alle porte di Stoccolma, in Svezia: due persone sono morte e una terza è rimasta ferita dopo che un uomo è precipitato da una balconata nella sala da concerto dove si sarebbe dovuto tenere un concerto tributo per gli Abba. Lo show, in seguito all'incidente, è stato annullato. L'incidente si è verificato martedì sera: stando a quanto riporta la Bbc, circa mille persone si erano radunate per partecipare all'evento. Trenta minuti prima dell'inizio dello spettacolo, un 80enne è caduto dal settimo piano precipitando nell'atrio all'aperto e finendo su due persone, come ha riferito la polizia.

L'uomo è morto ed anche una delle persone colpite è deceduta. Una terza persona, una donna sui 60 anni, è rimasta ferita e non è in pericolo di vita. Gli agenti stanno lavorando per stabilire la causa che ha provocato la caduta dell'uomo. "Il concerto di stasera ad Uppsala è stato cancellato con breve preavviso. Sfortunatamente, dobbiamo annunciare che è accaduto un evento terribile alla sala da concerto di Uppsala. Quello che sappiamo è che qualcuno per ragioni sconosciute è caduto atterrando su altre persone. La polizia ha evacuato l'arena. Al momento non sappiamo molto di più, tutti sono sotto shock", ha scritto Mtlive, organizzatore dell'evento, sulla propria pagina Facebook.

La polizia sta indagando su cosa sia successo esattamente e perché la persona sia caduta, ha detto un portavoce. "Abbiamo ricevuto una chiamata riguardante una persona che è saltata o è caduta da una grande altezza all'interno della sala da concerto nel centro di Uppsala", ha detto Magnus Jansson Klarin del dipartimento di polizia. La sala da concerto ha fatto sapere, da parte sua, che resterà chiusa fino al prossimo sabato: "Siamo tutti scioccati dal tragico incidente e i nostri pensieri vanno ai defunti, ai loro parenti e alle loro famiglie", si legge in una nota ufficiale.