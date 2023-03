Tonnellate di patate seppelliscono decine di persone dopo il cedimento del tetto: 14 morti in India Il tragico incidente in un deposito di patate a Sambhal, nell’Uttar Pradesh. Il tetto dell’edificio è improvvisamente crollato e decine di persone sono rimate letteralmente seppellite sotto tonnellate di patate e detriti.

A cura di Antonio Palma

Almeno quattordici persone sono morte in India a seguito di un terribile e tragico incidente avvenuto in un deposito di patate a Sambhal, una città nello stato indiano settentrionale dell'Uttar Pradesh. Il tetto dell'edificio è improvvisamente crollato sotto il peso dei tuberi e decine di persone sono rimate letteralmente seppellite sotto tonnellate di patate e detriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 di giovedì ora locale quando il grosso edificio pieno di sacchi di patate è lateralmente crollato su se stesso travolgendo gli operai che erano all'interno. Immediati i soccorsi che hanno scavato tra macerie e patate alla ricerca dei dispersi. Per 14 di loro però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il bilancio parla di altre dieci persone ferite nel crollo tra cui quattro in condizioni gravi.

Per la autorità locali non ci sarebbero altri dispersi anche se le operazioni, proseguite durante la notte e andate avanti anche oggi, continuano anche con l'aiuto di unità cinofile e cani addestrai alla ricerca di persone sotto la macerie. Soccorritori, con l'aiuto di escavatori, hanno lavorato per rimuovere i cumuli di patate al fine di individuare eventuali corpi o sopravvissuti.

Le operazioni sono stare complicate dal fatto che l'edificio aveva un piano seminterrato dove sono rimasti bloccati vittime e superstiti. Mentre il governo ha promesso sostegno alle famiglie delle vittime, la polizia ha avviato le indagini per stabilire l'accaduto. Il primo ministro dell'Uttar Pradesh ha visitato i feriti e ha disposto un comitato per indagare sulle ragioni della tragedia.

Secondo i media locali, l'edificio era già era già in condizioni fatiscenti al momento del crollo e per questo i proprietari sono stati interrogati e rischiano ora una denuncia penale. Inoltre indagini in corso sulla parte della cella frigorifera che è crollata e che sarebbe stata costruita da tempo ma non realizzata secondo gli standard previsti.