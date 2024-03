Terremoto in Montenegro oggi, scossa di magnitudo 5.5 avvertita in Puglia e Basilicata La scossa di terremoto oggi 14 marzo ha colpito il Montenegro, al confine con la Bosnia, alle 4 del mattino, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche in Italia, in particolare in Puglia e Basilicata. Sono state centinaia le segnalazioni da parte di cittadini residenti in Italia dove però non si registrano danni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una forte scossa di terremoto oggi 14 marzo ha colpito il Montenegro, al confine con la Bosnia, con una magnitudo di 5.5 gradi Richter ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche in Italia, in particolare in Puglia e Basilicata. Il terremoto è stato registrato dai sismografi nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina, nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 4 in Italia.

Secondo quanto comunicato dal nostro Istituto di Geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km a sud-ovest di Carodj, circa 70 chilometri da Podgorica e 28 chilometri da Nikšić, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.9520, 18.6450. Si tratta fortunatamente di una zona montagnosa e poco abitata ma a causa dell’elevata magnitudo, il Terremoto in Montenegro di oggi è stato sentito in un’area molto vasta e anche in Italia. Per il momento non si hanno notizie di danni a persone e a cose.

Dopo circa un’ora dall’evento sismico, infatti, sono state centinaia le segnalazioni da parte di cittadini residenti in Italia fatte pervenire allo stesso Ingv. Le maggiori segnalazioni ovviate dalle regioni che si trovano di fronte al Montenegro vale a dire Puglia e Basilicata. L’ epicentro del terremoto infatti è stato registrato a circa 280 km di distanza in linea d’aria da Bari. Segnalazioni sono arrivate da tutta la costa adriatica meridionale ma anche da città dell’entroterra come Matera.

Dopo la scossa principale, sono state avvertite altre decine di scosse anche in Serbia e in Bosnia ed Erzegovina tra cui due più intense con magnitudo oltre 3 gradi Richter. Molti cittadini hanno raccontato sui social network che il terremoto li ha svegliati di soprassalto mentre dormivano.

Come spiega l’ingv, “Il terremoto è avvenuto nell’ambito del sistema dinarico, quell’insieme di strutture tettoniche che caratterizza l’area in cui i Balcani (posti sulla placca Euroasiatica) sovrascorrono sulla microplacca Adriatica con un movimento circa NW-SO. Come mostrato nella figura che segue, nell’area insistono una serie di strutture parallele tra loro ed orientate NO-SE, immergono verso NE e sono espressione del raccorciamento crostale in atto nell’area”