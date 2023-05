Terremoto in Giappone: crolli, feriti e treni fermi dopo una scossa all’alba Un uomo è stato colpito da un lampadario che è caduto mentre dormiva. Il terremoto in Giappone ha causato disagi per la popolazione con decine di ascensori che si sono fermati automaticamente e sospesi anche alcuni treni.

A cura di Antonio Palma

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito oggi il Giappone causando crolli, feriti e disagi per la popolazione. Secondo le stime dell'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto intensità pari a magnitudo 5.2 della scala Richter con epicentro nel Giappone orientale dove ha scosso la prefettura di Chiba e anche il centro di Tokyo. Il sisma localizzato esattamente nella città di Kisarazu, a sud di Chiba, con ipocentro a una profondità di 40 chilometri.

Il terremoto in Giappone è stato registrato dai sismografi nelle prime ore di giovedì 11 maggio ora locale, precisamente alle 4.16 e secondo le autorità locali ha avuto un livello superiore a 5 sulla scala di intensità dei terremoti giapponese a Kisarazu e inferiore a 5 a Kimitsu, entrambe nella prefettura di Chiba, e a 4 in altre aree tra cui le zone di Chiyoda e Shinagawa di Tokyo.

Secondo l'agenzia sismica locale, è la prima volta dal marzo 2012 che la prefettura di Chiba è interessata da una scossa di terremoto valutata come superiore a 5 sulla scala shindo che è definita come una situazione in cui molte persone hanno difficoltà a camminare. La scossa infatti ha usato alcuni crolli di cornicioni eil feriemnto di alcune persone cadute.

In particolare due donne hanno riportato ferite lievi nella prefettura di Chiba e altre due persone sono rimaste ferite nell'adiacente prefettura di Kanagawa, tra cui un uomo che è stato colpito da un lampadario che è caduto mentre dormiva. Non ci sono state segnalazioni di persone coinvolte dal sisma invece a Tokyo.

Disagi per la popolazione con decine di ascensori che si sono fermati automaticamente a causa del terremoto, per lo più in grattacieli condominiali a Tokyo e nelle prefetture. A causa della scossa, sospesi anche alcuni treni, In particolare alcuni servizi della East Japan Railway che attraversano la prefettura di Chiba, comprese le linee Uchibo e Sotobo, sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi.

L'agenzia giapponese ha avvertito che potrebbero verificarsi terremoti di intensità simile per circa una settimana. Il governatore di Chiba ha incaricato i funzionari locali di prepararsi a grandi scosse di assestamento nelle prossime ore assicurando però che per ora si è assistito solo a danni lievi.