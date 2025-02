video suggerito

Terre rare, trovato accordo tra USA e Ucraina, Trump: “In cambio Kiev potrà continuare a combattere” Venerdì il presidente ucraino Zelensky si recherà alla Casa Bianca per definire gli ultimi dettagli dell’accordo sulle terre rare. Trump esulta: “Vogliamo i nostri soldi indietro”. Al momento l’Ucraina non ha ottenuto nessuna garanzia formale sulla sua sicurezza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stati Uniti e Ucraina hanno raggiunto un accordo sulle terre rare che, secondo i funzionari di Kiev, dovrebbe migliorare i rapporti con l'amministrazione Trump e aprire la strada a un impegno a lungo termine degli USA in materia di sicurezza.

Come hanno confermato dei funzionari ucraini venerdì il presidente Volodymyr Zelensky volerà a Washington per recarsi alla Casa Bianca e sottoscrivere l'intesa sullo sviluppo congiunto delle sue risorse minerarie, tra le quali petrolio e gas. Gli Stati Uniti, dal canto loro, sono pronti a ritirare le richieste di diritto a 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di tali risorse.

Nonostante la bozza del testo non contenga esplicite garanzie di sicurezza, i funzionari ucraini hanno affermato di aver negoziato condizioni migliori e hanno descritto l'accordo come un modo per ampliare le relazioni con gli Stati Uniti e consolidare le prospettive dell'Ucraina dopo tre anni di guerra. "L'accordo sui minerali è solo una parte del quadro. Abbiamo sentito più volte dall'amministrazione statunitense che fa parte di un quadro più ampio", ha detto al Financial Times Olha Stefanishyna, vice premier e ministro della giustizia ucraino che ha guidato i negoziati.

L'intesa, la cui ultima bozza datata 24 febbraio è stata visionata dal FT, istituirebbe un fondo in cui Kiev contribuirebbe con il 50% dei proventi derivanti dalla "monetizzazione futura" delle risorse minerarie di proprietà statale, tra cui petrolio e gas, e la logistica associata. Il fondo investirebbe in progetti in Ucraina. Esclude le risorse minerarie che già contribuiscono alle casse del governo ucraino, il che significa che non coprirebbe le attività esistenti di Naftogaz o Ukrnafta, i maggiori produttori di gas e petrolio dell'Ucraina. Tuttavia, l'accordo omette qualsiasi riferimento alle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti su cui Kiev aveva inizialmente insistito descrivendola come una condizione indispensabile.

I funzionari ucraini hanno affermato che l'accordo è stato approvato dai ministri della giustizia, dell'economia e degli esteri, e hanno lasciato intendere che Zelensky prossimamente si recherà alla Casa Bianca per una cerimonia di firma con Trump. "Questa sarà un'opportunità per il presidente di discutere qual è il quadro generale. E poi, saremo in grado di pensare ai prossimi passi", ha detto un funzionario ucraino.

Donald Trump intanto ha chiarito la posizione ufficiale della Casa Bianca: "Abbiamo praticamente negoziato il nostro accordo sulle terre rare. Vogliamo i nostri soldi indietro, i contribuenti americani riavranno i loro soldi indietro". Trump ha anche aggiunti che in cambio dell'intesa l'Ucraina avrebbe ottenuto "il diritto di continuare a combattere". "Sono molto coraggiosi", ha detto ai giornalisti, ma "senza gli Stati Uniti, i loro soldi e il loro equipaggiamento militare, questa guerra sarebbe finita in un lasso di tempo molto breve". Alla domanda se le forniture di equipaggiamento e munizioni statunitensi all'Ucraina continueranno, il presidente ha risposto: "Forse finché non avremo un accordo con la Russia… Dobbiamo avere un accordo, altrimenti continuerà".