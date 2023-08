Video di

Tatuaggio per il papà malato di Alzheimer perché possa sempre ricordarla, il toccante gesto di Isabel Con il gesto la ragazza ha voluto contribuire ad aiutare il padre nel rimanere ancorato ai ricordi più importanti dopo la diagnosi di Alzheimer.

A cura di Antonio Palma

“Ho fatto un tatuaggio, l’ho fatto per te” così una giovane ragazza statunitense, Isabel, ha annunciato al suo papà di essersi tatuata per la prima volta e di averlo fatto per lui perché possa ricordarla per sempre insieme ai loro momenti più belli. All’uomo infatti è stata da poco diagnosticata una forma di Alzheimer, una patologia provocata da una alterazione delle funzioni cerebrali che man mano porta a dimenticare le cose più comuni e persino le persone vicine lasciando per ultimi solo i ricordi più profondi.

Una scelta, quella della giovane di Madison, nel Connecticut, di fronte alla quale l’uomo non ha trovato parole ma solo lacrime di commozione, sfociate poi in un lungo abbraccio con la figlia. La toccante scena è stata immortalata in un video fatto col telefonino e pubblicato sui canali social della stessa giovane, diventando così in poco tempo super virale con oltre 18 milioni di visualizzazioni.

Come spiega la stessa Isabel nel video pubblicato su TikTok il 28 luglio scorso, il tatuaggio, che si era fatta sul braccio per contribuire ad aiutare il padre nel rimanere ancorato ai ricordi più importanti, raffigura due onde e il numero 58. Le prime rappresentano un momento fondamentale passato insieme e cioè i viaggi in barca, mentre le cifre sono l’anno di nascita del padre. “Le onde una sono io e l'altra sei tu, perché siamo andati in barca a vela e tu mi hai insegnato a navigare", dice Isabel nel video.

“Da quando ero piccola è il mio ricordo preferito con te e ora lo tengo sul braccio perché non svanirà mai e tu lo ricorderai per sempre. E ogni giorno che mi vedrai ti ricorderai sempre di noi e di quando sei nato e dei ricordi che hai contribuito a creare con me” ha aggiunto la ragazza di fronte alla commozione del genitore. Nel video infine padre e figlia si abbracciano commossi dichiarandosi amore reciprocamente.