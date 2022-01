Svolta nell’omicidio dell’Ingegnere Paolo Moroni ad Amsterdam, fermato il presunto killer La polizia olandese infatti questa sera ha arrestato un uomo ritenuto il presunto killer del 43enne italiano. A darne notizia è stato l’avvocato della famiglia della vittima.

A cura di Antonio Palma

Potrebbe essere a una svolta l'indagine sull'omicidio di Paolo Moroni, l'ingegnere informatico italiano trovato cadavere giovedì scorso nella sua casa ad Amsterdam, la polizia olandese infatti questa sera ha arrestato un uomo ritenuto il presunto killer del 43enne. A darne notizia è stato l'avvocato della famiglia della vittima che è in costante contatto con le nostre autorità diplomatiche nei Paesi Bassi. "Ci è stato comunicato poco fa che è stato fermato il presunto assassino" ha spiegato l'avvocato Bruno Forestieri che già nelle scorse ore aveva parlato di svolta imminente sul caso. Stando sempre alle informazioni del legale, la persona fermata sarebbe un cittadino nordafricano ritenuto direttamente coinvolto nell'assassinio.

"Si tratta di un nordafricano, al momento non abbiamo altri dettagli" ha aggiunto il legale della famiglia del 43enne originario di Allumiere, nella città metropolitana di Roma. Secondo le prime notizie l'uom avrebbe colpito a morte Paolo Moroni con un coltello. Sul movente dell'omicidio vige il massimo riserbo, anche se al momento le ipotesi più accreditate sono di un incontro finito male o una rapina. La morte di Moroni risalirebbe al 27 gennaio ma il corpo è stato scoperto il giorno seguente quando gli agenti di polizia sono arrivati nell'appartamento di proprietà della vittima, nel centro della città, scoprendo il cadavere del 43enne. A lanciare l'allerta era stato un amico che non riusciva a contattarlo in alcun modo.

Dopo i rilievi sul posto, la polizia olandese ha subito ipotizzato un omicidio e in pochi giorni ha chiuso il cerchio attorno al presunto assassino. Una indagine condotta ricostruendo le ultime ore e gli ultimi contatti della vittima su telefoni e social ma anche consultando i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Nei prossimi giorni, tra lunedì e mercoledì, si svolgerà l'autopsia sul cadavere che potrebbe dare altri elementi utili ala ricostruzione del terribile delitto.