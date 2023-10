“Sulle mappe di Hamas le scuole e i civili erano obiettivi pianificati”: le rivelazioni di Nbc Nei documenti visionati dal giornale statunitense sarebbero elencati piani dettagliati per prendere di mira le scuole elementari e un centro giovanile nei kibbutz israeliani con l’obiettivo di “uccidere quante più persone possibili”, sequestrare ostaggi e trasferirli rapidamente nella Striscia di Gaza.

A cura di Antonio Palma

I militanti di Hamas avevano mappe dettagliate delle città israeliane, delle basi militari e delle vie di infiltrazione ma sui documenti trovati addosso ai miliziani uccisi sarebbero stati individuati anche obiettivi ben precisi come scuole e centri giovanili. La rivelazione da NBC News che ha ottenuto in via esclusiva alcuni documenti trovati dagli israeliani sui corpi dei combattenti palestinesi morti nel kibbutz di Kfar Sa'ad.

Nei documenti visionati dal giornale statunitense sarebbero elencati piani dettagliati per prendere di mira le scuole elementari e un centro giovanile nel kibbutz israeliano con l’obiettivo di "uccidere quante più persone possibili", sequestrare ostaggi e trasferirli rapidamente nella Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano, i documenti erano classificati come "top secret" in arabo e rappresentavano ordini impartiti a due unità altamente addestrate di Hamas che si son poi infiltrate nei villaggi oltre confine prendendo di mira i luoghi in cui si radunano civili israeliani.

Le operazioni di Hamas

Nei documenti si indica “all’unità di combattimento 1″ di dirigersi verso "la nuova scuola di Da'at", mentre "all'unità di combattimento 2" l’ordine è quello di "raccogliere ostaggi" da cercare “nel centro giovanile Bnei Akiva" e "nella vecchia scuola Da'at". Altri ordini ad altre unità erano analoghi e indicavano “uccidi quanto più possibile” e “cattura ostaggi”.

Secondo funzionari israeliani, Hamas avrebbe raccolto sistematicamente informazioni su ogni kibbutz al confine con Gaza e creato piani di attacco specifici per ogni villaggio che includevano l’obiettivo intenzionale di colpire donne e bambini da prendere come ostaggi. Le mappe di Hamas ottenute da NBC News mostrano cerchi blu intorno ai centri di Kfar Sa'ad e ad altri tre villaggi che confinano con Gaza: Kfar Aza, Nahal Oz e Alumim.

Il Kibbutz Kfar Aza è stato uno dei luoghi più colpiti dall'attacco terroristico della mattina di sabato 7 ottobre. Secondo l’esercito israeliano, Hamas avrebbe catturato almeno 120 civili ora tenuti in ostaggio a Gaza, tra cui molti bambini e donne. Un video diffuso venerdì proprio da Hamas ha mostrato miliziani armati che tenevano bambini israeliani presi in ostaggio, compresi dei neonati.