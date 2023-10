Guerra Israele-Hamas, le news di oggi in diretta: migliaia profughi a Gaza, continuano raid aerei di Israele

Le notizie di oggi in tempo reale da Israele e Gaza dopo l'attacco di Hamas di sabato 7 ottobre. Da quel giorno si possono già contare più di 1300 morti e 3200 feriti tra gli israeliani, così come 1900 morti a Gaza tra cui 614 bambini e 370 donne, dopo l'inizio dei raid aerei israeliani in risposta. Intanto, in attesa della paventata operazione di terra di Israele nella parte settentrionale della Striscia, Gaza continua a essere in uno stato di “assedio completo": da Israele, che ha dichiarato lo "stato di guerra" non arrivano più né energia elettrica, né acqua, né gas. Non bastasse, più di un milione di persone – circa la metà degli abitanti – dovrebbe la propria abitazione rifugiandosi nella parte meridionale della Striscia, e circa 340mila di loro, è l'Onu a dirlo, l'avrebbe già fatto. Un convoglio di questi rifugiati interni, sostiene Hamas, sarebbe stato colpito da un raid aereo israeliano causando 70 morti, in prevalenza donne e bambini.

Intanto, l'esercito israeliano (Idf) sta bombardando le postazioni di Hezbollah in Libano dopo l'abbattimento di due oggetti volanti non identificati sul cielo di Haifa.

