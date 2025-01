Studentessa di 16 anni trovata morta strangolata: dopo quasi 50 anni arrestato un ex compagno di scuola

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Dopo quasi 50 anni è stato risolto uno dei più famosi cold case della cronaca americana grazie alle nuove tecniche di analisi del DNA. Per l'omicidio di Dawn Momohara, studentessa 16enne della McKinley High School di Honolulu, consumatosi nel 1977, è stato arrestato martedì scorso un suo ex compagno di scuola, Gideon Castro, che oggi ha 66 anni. Lo riporta la CNN. Ma facciamo un passo indietro.

Era il 21 marzo 1977 quando un insegnante McKinley High School di Honolulu, trovò il corpo senza vita di Dawn Momohara fuori da un'aula al secondo piano dell'edificio scolastico. Era parzialmente vestita, con un panno arancione stretto attorno al collo. Sembrava fosse stata aggredita sessualmente prima di essere strangolata. Il caso fece molto parlare di sé, anche perché si era verificato in un luogo dove di delitti del genere non si era quasi mai avuta notizia.

L'ultima volta che la madre sentì la giovane fu il giorno prima dell'omicidio: le disse che sarebbe andata al centro commerciale con degli amici ma non tornò mai più a casa. Nei giorni successivi all'omicidio di Dawn gli inquirenti interrogarono amici, familiari e conoscenti. La polizia diffuse anche l'identikit di un uomo e di un'auto che alcuni testimoni avevano detto di aver visto vicino alla scuola la notte prima del ritrovamento del cadavere della 16enne.

Per quasi 50 anni l'assassino dell'adolescente non ha avuto un volto. Fino alla scorsa settimana, quando è stato arrestato Gideon Castro, 66 anni, diplomato della McKinley High School che in precedenza aveva detto alla polizia di conoscere la vittima: è stato raggiunto dalle forze dell'ordine nella casa di cura dello Utah dove vive, ha detto ai giornalisti il ​​tenente Deena Thoemmes del Dipartimento di Polizia di Honolulu.

Castro e suo fratello erano tra i compagni di scuola interrogati dai detective durante le fasi iniziali dell'indagine, ha detto Thoemmes. All'epoca disse alla polizia di aver incontrato Dawn a un ballo scolastico nel 1976, l'anno in cui si era diplomato. Ha aggiunto di averla vista l'ultima volta a una festa di carnevale l'anno successivo, quando hanno parlato per circa 15 minuti e lui le ha detto che era nella riserva dell'esercito americano. "Nonostante abbiano seguito numerose piste e interrogato più persone, gli investigatori non sono stati in grado di identificare un sospettato in quel momento", ha detto Thoemmes.

Solo 42 anni dopo, nel 2019, gli investigatori, aiutati dai moderni test del DNA, hanno iniziato a fare progressi nelle indagini dopo l'analisi delle prove sui pantaloncini e sulla biancheria intima di Dawn, ha continuato Thoemmes. L'anno successivo sono riusciti a ottenere il profilo parziale del DNA di un uomo non identificato dal campione ottenuto dai pantaloncini e nel 2023 hanno ricevuto informazioni secondo cui Castro o suo fratello potevano essere "potenziali sospettati" nel caso. Gli inquirenti hanno scoperto dove vivevano i fratelli e si sono recati nello Utah per ottenere di nascosto campioni di DNA dai figli dei Castro. Un profilo del DNA ottenuto da uno dei figli del fratello lo ha scagionato, ha affermato Thoemmes, e l'attenzione si è spostata su Gideon. All'inizio di questo mese i detective hanno ottenuto un suo campione di DNA, che i test hanno mostrato corrispondere al profilo trovato sui pantaloncini della vittima. L'uomo è stato arrestato infine alle 7:40 di martedì mattina.

Castro è stato accusato di omicidio di secondo grado, ha concluso Thoemmes. "Sono felice per la famiglia Momohara che questo caso sia stato risolto", ha detto Chun Oakland, un ex legislatore statale. "Sono però triste che ci siano così tanti altri casi che non lo sono. È un mix di emozioni. Ma sono contento che abbiamo persone e professionisti, così come la comunità, che non si sono arresi".