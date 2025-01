video suggerito

Strage di bimbe alla scuola di danza, 18enne condannato a 52 anni in Uk: “Ossessionato da violenza sadica” Il Tribunale di Liverpool ha condannato il 18enne Axel Rudakubana ad almeno 52 anni di carcere per la strage alla scuola di danza di Southport in cui furono uccise tre bambine di 6, 7 e 9 anni e altre otto bimbe e due adulti furono feriti a coltellate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'adolescente britannico Axel Rudakubana è uscito di casa nel luglio scorso con l'intenzione di uccidere perché ossessionato dalla violenza. Lo ha ricordato oggi il giudice del Tribunale di Liverpool che ha condannato il 18enne ad almeno 52 anni di carcere per la strage alla scuola di danza di Southport in cui furono uccise tre bambine di 6, 7 e 9 anni e altre otto bimbe e due adulti furono feriti a coltellate dal ragazzo.

Il diciottenne, che era minorenne ancora per pochi giorni all'epoca dei fatti, si è dichiarato colpevole dei tre omicidi e di 10 capi d'imputazione per tentato omicidio. Omicidi "feroci e sadici" avvenuti durante "un'aggressione premeditata straziante e atroce" ha dichiarato la Corte distrettuale di Liverpool ricostruendo quel terribile giorno, l'attacco e i momenti successivi all'arresto, avvenuto il 29 luglio dell'anno scorso, quando il giovane si era vantato dell'aggressione.

"Sono così contento che quei bambini siano morti" aveva detto l'adolescente, descritto come un disadattato ossessionato dalla violenza e già sorpreso con un coltello a scuola quando aveva solo 13 anni. Escludendo un movente religioso o ideologico, la corte ha sottolineato i metodi terroristici del suo attacco e additando il suo desiderio di provocare "quanti più morti possibile" come "equivalente al terrorismo".

La polizia ritiene che possa aver appreso la tecnica di assalto con il coltello contenuti nel manuale islamista di al-Qaeda che venne ritrovato a casa sua insieme a un veleno autoprodotto. Il giorno della strage 26 bambine stavano aspettando che i genitori le andassero a prendere quando Rudakubana è apparso sulla porta della sala di danza con in mano un coltello da 20 centimetri.

Il procuratore Deanna Heer KC ha affermato che due delle vittime di Rudakubana avevano "subito ferite particolarmente orribili che, secondo l'accusa, sono difficili da spiegare se non per motivi di natura sadica". Anche dopo l'arresto non aveva provato alcun rimorso continuando a dire di essere felice per quanto accaduto.

Il giudice Goose, nel leggere il dispositivo, ha precisato che la legge britannica vieta il carcere a vita senza un termine per il rilascio su cauzione ai minorenni, ma che è "probabile" che il 18enne sia destinato a trascorrere l'intera esistenza in cella perché la condanna è ad almeno 52 anni di carcerazione effettiva prima del diritto al rilascio su cauzione.