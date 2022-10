Strage all’asilo nido in Thailandia, maestra di 25 anni incinta all’ottavo mese tra le 37 vittime Tra le 37 vittime della strage all’asilo nido di Uthai Sawan, nella provincia di Nong Bua Lamphu in Thailandia, c’è anche Supaporn Pramongmuk: la mestra, 25 anni, era incinta all’ottavo mese.

A cura di Ida Artiaco

Supaporn Pramongmuk (Facebook).

Aveva 25 anni ed era incinta all'ottavo mese Supaporn Pramongmuk, una delle 37 vittime della strage in un asilo di Uthai Sawan, nella provincia di Nong Bua Lamphu in Thailandia, a circa 500 chilometri dalla capitale Bangkok.

Supaporn faceva la maestra, nella sua classe nessuno degli alunni aveva più di due anni. Le mancavano poche settimane al parto e sperava che un giorno il bimbo che portava in grembo avrebbe potuto frequentare lo stesso istituto dove lei lavorava.

Poi, ieri, tutti i suoi sogni di giovane madre sono stati spezzati. "Non riesco a parlare, non riesco a pensare, ho solo le lacrime che scendono dai miei occhi", ha detto la mamma della giovane, Pranee Srisutham, ad Al Jazeera.

L'insegnante è solo una delle decine di vittime uccise nell'attacco compiuto dell'ex agente di polizia di 34 anni Panya Khamrab, che resta al momento senza una spiegazione.

I corpi delle vittime saranno sottoposti ad autopsia nelle prossime ore, prima di essere rilasciate alle famiglie per i funerali. Tra di loro anche molti bambini.

Il racconto di una sopravvissuta

Tra i superstiti l'insegnante Nanticha Panchum, la quale ha raccontato ad Al Jazeera di aver visto l'uomo armato entrare nella scuola e di averlo visto attaccare diverse persone all'esterno.

Ha detto ad una collega di chiudere a chiave le porte, ma lui ha iniziato a rompere il vetro mentre lei è fuggita sul retro dell'edificio e si è arrampicata su un muro per sfuggire alla sua furia omicida. È così che è riuscita a chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Panchum ha continuato ricordando che "i bambini dormivano durante il giorno. Erano in tutte e tre le stanze. Anche le insegnanti erano nelle aule, inclusa la ragazza incinta. Sono scappata, sentivo le urla provenire dalla scuola, poi il silenzio. Quando siamo rientrati erano tutti morti".

Chi è l'autore della strage all'asilo

Funzionari locali hanno identificato l'assassino come l'ex tenente colonnello di polizia Panya Khamrab, che un tempo prestava servizio presso la stazione di polizia di Na Wang nella provincia di Nong Bua Lamphu.

Era stato licenziato nel giugno 2022 dal governo per reati di droga legati alla metanfetamina. Proprio ieri mattina era prevista in tribunale un’udienza a suo carico e la sentenza era attesa per oggi, venerdì.

Ma nessuno ancora sa perché abbia scatenato la sua furia omicida contro l'asilo.

Inizialmente era riuscito a fuggire a bordo di un pick up bianco dopo la strage. Poco dopo è stato però trovato cadavere: si sarebbe ucciso dopo aver sterminato anche la moglie e un figlio.