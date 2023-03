“State alla larga”: lo spot di Amsterdam per tenere alla larga i turisti inglesi che si ubriacano Amsterdam ha lanciato una campagna pubblicitaria che è un ordine – “Stay away”, “State alla larga” – e che ha come target i maschi britannici, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che amano fare baldoria in città.

A cura di Davide Falcioni

Ok al turismo, ma non a ogni costo e soprattutto non per tutti. Per questo Amsterdam ha lanciato una campagna pubblicitaria che è un ordine – "Stay away", "State alla larga" – e che ha come target non le famiglie, né gli uomini e le donne di mezza età, ma nello specifico i maschi britannici, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Lo scopo della campagna è semplice: invitare i turisti inglesi di non viaggiare ad Amsterdam se il loro intento è esclusivamente quello di eccedere con alcol e droghe. È proprio a loro che si rivolge l’amministrazione della capitale dei Paesi Bassi, impegnata a scrollarsi di dosso l'immagine di centro europeo del sesso e della droga. Una campagna pubblicitaria on line ad hoc (parte della Visitors Economy Vision 2035) che sta già facendo molto discutere. "I visitatori rimangono i benvenuti, ma non se si comportano male e causano fastidio. Allora noi come città diciamo: piuttosto no, state alla larga", ha detto l’assessore Mbarki, responsabile degli affari economici per mantenere vivibile la città.

Complici i bassi costi dei viaggi in aereo (50 sterline per un volo andata e ritorno), sono molte le agenzie di viaggio britanniche che organizzano weekend ad Amsterdam con tanto di crociere sui canali con alcol illimitato, serate "steak and strip" e tour dei pub nel quartiere a luci rosse. Qualche volta tuttavia si eccede e, soprattutto gli inglesi, si ubriacano e partecipano a risse, sporcando anche vie e piazze di una delle città più belle d'Europa.

"I visitatori che vogliono venire ad Amsterdam per scatenarsi si preparano online effettuando certi tipi di ricerche", scrive il sito della municipalità: "Addio al celibato Amsterdam, hotel economici Amsterdam e pub crawl Amsterdam". Chi effettuerà queste ricerche, troverà messaggi di avviso sui rischi e le conseguenze di un comportamento anti-sociale: dalle multe all’arresto fino ancora all’ospedalizzazione e a danni alla salute.