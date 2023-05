Sta soffocando per strada, agente la salva con la manovra di Heimlich: “Mi chiedevo ‘funzionerà’?” L’intervento di Jerry Weber, agente del dipartimento di polizia della contea di Noble (Indiana), ha salvato la vita di una donna che si stava strozzando dopo aver mangiato delle patatine fritte. Il video della telecamera di sorveglianza dell’auto immortala l’eroico gesto.

A cura di Teresa Fallavollita

Un agente di polizia, la stella riconoscibile sulla manica della divisa, che di notte, in mezzo a una strada, pratica la manovra di Heimlich su una donna che sta soffocando, salvandole la vita.

Questo è il video ripreso la sera del 25 aprile nella contea di Noble (Indiana) dalla telecamera di sorveglianza dell’auto di Jerry Weber, l’ufficiale che si è reso protagonista dell’eroico gesto.

Allertato dalla concitata chiamata di una motociclista che lungo la strada aveva visto una donna che non riusciva a respirare, l’agente è arrivato sul posto in meno di un minuto e senza pensarci due volte ha soccorso la donna in difficoltà.

“Si vedeva che la signora voleva parlarmi, ma non ci riusciva”, racconta Weber in un’intervista rilasciata a Jeanne Moos, della CNN. “Aveva le mani strette intorno al collo, in quello che è il segnale universale di soffocamento, e stava diventando tutta rossa”.

L’agente si è allora posizionato per operare la manovra, una mano chiusa a pugno contro l’addome e l’altra che la afferra e comincia a spingere, e ha cominciato a dare una serie di colpi verso l’alto.

“Non l’avevo mai fatto prima, non l’avevo mai nemmeno visto fare. Continuavo a chiedermi: ‘Funzionerà?’”. Per la paura di farle male, Weber si è fermato dopo i primi 3-4 colpi, ma vedendo che la donna continuava a non respirare ha subito continuato la manovra di Heimlich.

Dopo l’ottavo colpo, la signora è finalmente riuscita a parlare: “La mia schiena, la mia schiena”, si è lamentata, espellendo ciò che le impediva di respirare. Probabilmente si trattava di patatine fritte, secondo quanto riferito dall’agente.

Weber sorride durante il racconto, una volta passato il peggio, e riferisce che la donna non la smetteva di ringraziarlo, mostrando una profonda gratitudine.

Alla domanda della giornalista su cosa avesse imparato da questa esperienza, risponde senza esitazione: “Che la manovra di Heimlich funziona, funziona assolutamente!”.