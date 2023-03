Sparisce nel nulla durante il campeggio, trovato morto 5 giorni dopo: si era calato in una grotta Il giovane britannico non si era mai allontanato dalla zona del campeggio. Si era calato in una grotta per esplorare una ex cava di una miniera in disuso poco lontana senza sapere che vi erano bassi livelli di ossigeno.

A cura di Antonio Palma

Aveva salutato tutti per trascorrere qualche giorno in campeggio ma da allora di lui si erano perse completamente le tracce senza alcun motivo apparente. Purtroppo Adam Perkins, 24enne britannico è stato ritrovato morto cinque giorni dopo in una ex cava di una miniera in disuso poco lontana dove si era intrufolato senza sapere che vi erano bassi livelli di ossigeno.

La terribile scoperta è avvenuta sabato pomeriggio dopo che polizia e soccorritori hanno deciso di indagare in zona dopo aver stabilito che il giovane non si era mai allontanato dalla zona del campeggio visto che sul posto vi era ancora la sua auto e tutti i suoi attrezzi.

Adam Perkins, 24 anni, era stato visto l'ultima volta intorno alle 20 di lunedì scorso, dopo aver lasciato la sua casa a Sheffield dicendo di voler andare in campeggio per fare alcune escursioni. Era arrivato regolarmente intorno a Great Ayton, nel North Yorkshire, ma poco dopo di lui si erano perse le tracce. Non riuscendo a contattarlo in alcun modo, i familiari avevo lanciato l'allarme.

Era scattata una vasta operazione di ricerca e la polizia aveva lanciato anche un appello per chiedere aiuto ai cittadini per trovarlo. Le operazioni però non si sono mai allontanate dalla zona. Del resto il ventiquattrenne conosceva l'area e l'aveva già visitata in passato per fare speleologia.

Solo quando alcuni esperti si sono calati nella miniera abbandonata però purtroppo è emersa la tragica verità. Adam Perkins è morto in una zona dove vi erano così bassi livelli di ossigeno che persino una squadra di soccorritori esperti è dovuta tornare indietro.

La notizia ha sconvolto parenti e amici che si erano mobilitati per trovarlo. "La persona più gentile che si potesse mai incontrare" lo hanno descritto in tanti. "Il mondo non è stato sempre facile per te, ma hai sempre vissuto con tanta gentilezza, autenticità, risate e tanto sarcasmo" così lo ha salutato la sorella.