Il governo regionale di Madrid, l'area della Spagna più colpita dalla seconda ondata del coronavirus, ha detto che rispetterà le nuove misure restrittive decise dal governo centrale per contenere i contagi ma prevede di presentare ricorso contro questa decisione in tribunale. Gli sforzi per contrastare la diffusione del Covid 19 nell’area della capitale sono stati ostacolati dall'intransigenza politica mentre la regione di Madrid è impegnata in una situazione di stallo con il governo centrale. La Moncloa si oppone al fatto che le nuove limitazioni alla mobilità siano "obbligatorie" anche per le comunità autonome che hanno votato "contro": oltre a Madrid, Galizia, Murcia, Catalogna, Ceuta e Melilla. È l’ultimo scontro tra il governo spagnolo e le comunità autonome che da mesi litigano su quali misure applicare per contenere la pandemia, che in Spagna nelle ultime settimane ha fatto registrare cifre preoccupanti.

Il coronavirus in Spagna

La Spagna ha registrato 769.188 contagi da virus, di cui 235.196 rilevati nella regione di Madrid. Nelle due settimane fino al 27 settembre, la città di Madrid ha registrato 777,7 casi ogni 100.000 persone, mentre i comuni vicini di Fuenlabrada e Parla hanno registrato rispettivamente 1.168,3 e 1.155,8 casi ogni 100.000 persone. Tuttavia, il governo regionale di Madrid ha ripetutamente rifiutato le richieste del governo centrale di un lockdown che avrebbe interessato la capitale e nove comuni della regione.

Polemiche tra governo centrale e locale

Giovedì mattina, dopo essere stato avvertito che le nuove misure erano legalmente vincolanti e che "la conformità è obbligatoria" entro 48 ore, il governo regionale di Madrid ha effettuato un'inversione di marcia. "Questo governo non è in rivolta e obbedirà rigorosamente a tutti gli ordini", ha detto al parlamento regionale il presidente di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ma ha detto che la sua amministrazione lancerà una sfida legale "per difendere i legittimi interessi dei madrileni" e per garantire che le misure siano “eque e obiettive”. Ore prima, il ministro della salute nazionale, Salvador Illa, aveva sottolineato che la regione di Madrid rappresentava il 43,7% di tutti i nuovi casi di Covid 19 in Spagna nelle 24 ore precedenti, e ancora una volta ha esortato il governo regionale ad agire prima che fosse troppo tardi. "Quando vai dal dottore, speri che ti venga detta la verità", ha detto mercoledì sera. "In quanto governo spagnolo, abbiamo la responsabilità della salute delle persone. La situazione a Madrid è complicata e preoccupante … ma la curva può e sarà appiattita, motivo per cui siamo arrivati ​​collettivamente a queste misure. Ma sappiamo che ci attendono settimane molto difficili e che dovremo essere tutti all'altezza del nostro lavoro”.

Madrid si ribella alle misure contro il lockdown

Il governo regionale inizialmente ha rifiutato di agire. Il ministro della Salute locale ha affermato che la situazione nella regione – dove il 41,7% dei letti in terapia intensiva è occupata da pazienti Covid, contro una media nazionale del 17,9% – è sotto controllo. "Abbiamo sempre anticipato le capacità dell'ospedale di contenere questa pandemia, e abbiamo avuto diversi giorni in cui l'equilibrio tra dimissioni e ricoveri è stato favorevole", ha detto Enrique Ruiz Escudero. Ha detto che le regole non erano "legalmente applicabili" e il governo centrale "aveva fretta di bloccare Madrid".