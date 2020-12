Una infermiera in Spagna è risultata positiva al Coronavirus 24 ore dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer/BioNTech. A darne notizia è il quotidiano "El Pais". L'infermiera lavora presso una residenza per anziani nella città di Lleida, in Catalogna, e secondo la ricostruzione del giornale è stata vaccinata domenica 27 dicembre. È quindi risultata positiva al tampone nella giornata di ieri, lunedì 28 dicembre, dunque 24 ore dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino. Una circostanza possibile: nel modulo del consenso informato si legge infatti che "il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione capace di prevenire l’ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19 e di prevenire quindi l’insorgere della malattia", ma si specifica che potrebbero "essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione". È insomma possibile contrarre l'infezione sintomatica tra la prima e la seconda dose del vaccino.

In isolamento i colleghi dell'infermiera e gli ospiti della residenza per anziani – In merito al caso di questa infermiera in Spagna, secondo quanto riportato dai media, i quattro colleghi che hanno somministrato i vaccini con lei sono stati messi in isolamento come anche i 66 residenti nel centro per anziani. Tutto il personale verrà ora sottoposto a screening. Fonti del Dipartimento della Salute indicano che il rischio di contagio è minimo, poiché il personale sanitario era debitamente protetto con camici, guanti e mascherine e nessuno è stato in contatto con gli ospiti per oltre 15 minuti. In ogni caso, gli anziani sono stati preventivamente isolati. La Catalogna ha iniziato a somministrare i vaccini anti-Covid, come il resto della Spagna, domenica scorsa e ha già somministrato la prima dose a 802 persone.

Garattini: "28 giorni per immunità"

Il caso dell'infermiera spagnola trovata positiva 24 ore dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino "non sorprende e non deve allarmare. È anzitutto una questione di tempi". Lo ha detto all'Agi il farmacologo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, che ricorda: "Il vaccino Pfizer, l'unico distribuito al momento in Europa, ha bisogno per essere efficace di due dosi: la prima e poi un richiamo dopo 21 giorni. Quindi visto che la donna ha ricevuto solo la prima dose è chiaro che non ha ancora sviluppato immunità". Per giunta, nemmeno subito dopo la dose di richiamo ci si può considerare protetti: "Servono altri 7 giorni affinché l'organismo sviluppi gli anticorpi. Insomma, dal giorno della prima dose ne devono passare 28 per essere ragionevolmente tranquilli". Garattini ricorda anche che non sappiamo se il vaccino protegge dalla manifestazione clinica della malattia o dall'infezione tout court. "Lo scopriremo presto visto che ormai le vaccinazioni sono partite. Per questo – sottolinea il farmacologo – la raccomandazione è quella di mantenere le misure prudenziali, a partire dalle mascherine, anche una volta vaccinati. Perché sappiamo che il vaccino nel 90-95% dei casi protegge sicuramente dallo sviluppare i sintomi della malattia, che ovviamente è la cosa più importante, ma non si esclude che ci si possa comunque infettare, seppure con una carica virale bassissima. Servirà un numero di persone vaccinate sufficiente, e un lasso di tempo congruo, per scoprilo. Certo non ci dice nulla il caso dell'infermiera spagnola, che aveva ricevuto una dose sola e per di più solo il giorno prima".