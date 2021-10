Spagna, il governo annuncia un bonus mensile di 250 euro ai giovani per aiutarli a pagare l’affitto Un bonus affitti di 250 euro mensili per i giovani tra i 18 e i 35 anni con un reddito inferiore ai 23.725 euro. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez per favorire l’emancipazione dei giovani che spesso, così come accade in Italia, non riescono ad uscire dalla casa dei genitori per la precarietà economica.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo spagnolo, guidato da Pedro Sanchez, ha annunciato un bonus affitti di 250 euro mensili per i giovani tra i 18 e i 35 anni con un reddito inferiore ai 23.725 euro. Un provvedimento che vuole favorire l'emancipazione dei giovani che spesso, così come accade in Italia, non riescono ad uscire dalla casa dei genitori per la precarietà economica. Come ha spiegato il premier spagnolo, la misura avrà una durata di due anni, in cui si punta a favorire l'indipendenza di ragazzi e ragazze. "Lanceremo una politica pubblica volta a diminuire l'età di emancipazione, così insopportabilmente alta nel nostro Paese, in modo che i giovani possano avere in affitto un alloggio dignitoso con l'appoggio e l'aiuto dell'Amministrazione generale dello Stato".

Secondo i dati di Eurostat, i giovani spagnoli lasciano la casa dei genitori all'età di 30 anni, quindi quattro anni dopo rispetto alla media europea. Il motivo è dovuto ai salari, spesso troppo bassi per potersi permettere di vivere da soli, o alla precarietà del posto di lavoro. Per i giovani spagnoli lo stipendio medio si aggira intorno al 970 euro: il reddito inoltre, è in generale calato negli ultimi anni, anche a causa della pandemia di coronavirus. Infine, il tasso di disoccupazione giovanile è piuttosto elevato nel Paese, al 33%.

La misura è stata annunciata in seno all'accordo per il bilancio generale del 2022, che il governo di Sanchez punta a destinare a una "equa ripresa economica". Intesa che è stata raggiunta dopo trattative tra le varie parti del governo, durate varie settimane, che si sono concentrare proprio sulla legge per l'edilizia popolare e protetta. "È la prima legge statale sulla casa nella storia della democrazia spagnola", ha commentato il premier socialista.