Sospetti a bordo, aereo di linea intercettato dai caccia inglesi e dirottato su altro scalo “C’erano sospetti su alcune persone a bordo” spiegano dalla compagnia aerea. L’aereo è stato scortato dai caccia fino allo scalo indicato e poi sottoposto a controlli accurati ma si è rivelato un falso allarme.

A cura di Antonio Palma

Momenti di tensione nei cieli inglesi a causa di un allarme per una possibile minaccia a bordo di un volo di linea della Kenya Airways. Il velivolo è stato intercettato dai caccia militari britannici della Royal air force e dirottato su un altro scalo dove è stato poi circondato da polizia e forze speciali ed esaminato minuziosamente.

Alla fine fortunatamente si è rivelato un falso allarme ma l’episodio, avvenuto giovedì pomeriggio, conferma lo stato di massima tensione che ha fatto scattare subito l’allerta. Tutto è nato da una segnalazione per una "potenziale minaccia alla sicurezza" a bordo del volo KQ100 partito da Nairobi e diretto a Londra Heathrow. Quando era sui cieli inglesi, il Boeing 787 è stato intercettato da caccia Typhoon della RAF e costretto a cambiare rotta fino all'aeroporto di Londra Stansted dove è stato seguito dagli aerei militari fino all’atterraggio.

"L'aereo è atterrato regolarmente ed è stato scortato in una zona di sosta isolata dello scalo e circondato dalla polizia dell'Essex” spiegano le autorità inglesi. "Gli aerei caccia sono stati fatti decollare per precauzione nel pomeriggio per indagare su un aereo civile che si stava avvicinando al Regno Unito. L'aereo civile è rimasto in contatto con i controllori del traffico aereo per tutta la durata dell'operazione ed è stato scortato all'aeroporto di Stansted dove è atterrato in sicurezza” spiegano le autorità militari. Stansted viene utilizzato per i voli in caso di allarmi di questo tipo sicurezza a causa della sua posizione più isolata.

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che Kenya Airways ha ricevuto un avviso di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo in mattinata e ha avvertito le autorità locali e che poi si sono rivolte a quelle inglesi. "C'erano sospetti su alcune persone a bordo. Ma niente a che fare con una bomba o qualcosa del genere. L'equipaggio a bordo è stato informato e sono state prese tutte le precauzioni di sicurezza e protezione per garantire l'incolumità del nostro equipaggio e dei passeggeri a bordo" spiegano dalla compagnia aerea.