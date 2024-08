Sondaggi, elettori americani si fidano più di Harris che di Trump per la gestione dell’economia

video suggerito

La corsa di Kamala Harris, candidata dem alle elezioni presidenziali americane di novembre, sembra ormai avviata, e la vice di Biden sembra data come favorita. Lo dimostrano anche gli ultimi sondaggi, che la danno in crescita.

Il momento positivo per la candidata dem alla Casa Bianca è descritto anche da Time, che con "Her moment", il suo momento. titola la copertina dedicata al personaggio. In un lungo articolo all'interno del settimanale si spiega come la discesa in campo in extremis della candidata democratica al posto di Joe Biden sia stata una sorta di "ripresentazione" della vice presidente che non ha goduto di una grande popolarità durante il suo mandato.

"Per anni, funzionari democratici hanno messo in discussione le sue capacità politiche, il commentatori l'hanno presa in giro e i sondaggi hanno suggerito il suo appeal limitato", si legge nell'articolo che afferma che, "stando alle ultime settimane, il partito ha sottovalutato Harris".

"All'improvviso lei sembra essere la risposta giusta in questo momento: un ex procuratrice contro un pregiudicato, una paladina dell'aborto con un uomo che ha aiutato la sentenza che ne ha abolito il diritto costituzionale, una democratica della nuova generazione contro un repubblicano di 78 anni", prosegue l'articolo. Time avvisa però che "Trump appare avere un cammino più netto verso i 270 voti elettorali", oltre al fatto che la democratica si troverà a rispondere dei problemi più gravi dell'amministrazione Biden, inflazione e immigrazione. La vice presidente, conclude il settimanale, ha così "meno di 90 giorni per provare di saper trasformare lo slancio della sua discesa in campo in una campagna tosta e intelligente per battere l'ex presidente che ha il sostegno di una solida base ed una grande capacità comunicativa".

Per la prima volta però dall'inizio della campagna elettorale, gli elettori mostrano di avere più fiducia nel ticket democratico che in Donald Trump per la gestione dell'economia. Lo dice una rilevazione fatta dal Financial Times e University of Michigan, che registra quindi il sorpasso di Kamala Harris – che viene data in testa in molti stati chiave – anche su un fronte che finora sembrava continuare a favorire l'ex presidente Usa. Se infatti la percentuale dell'ex presidente è rimasta invariata rispetto al mese scorso, Harris ha guadagnato 7 punti rispetto ai numeri di Joe Biden in luglio, guadagnando consensi tra il 18% degli elettori che il mese scorso affermava di non aver fiducia in nessuno dei due candidati per l'economia.

Anche se il vantaggio di Harris ora è minimo, il 42% contro il 41%, il sondaggio è importante perché segna "un netto cambiamento nel sentimento dell'elettorato a seguito del ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca", sottolinea Ft. Prima del ritiro del presidente, il 21 luglio scorso, solo il 35% degli elettori si fidava della sua gestione dell'economia, nonostante i buoni risultati ottenuti dalla sua amministrazione, contro il 41 che si fidava di Trump.

Ora il 10% degli intervistati afferma di non fidarsi di nessuno dei due candidati, in calo rispetto al 18% di luglio; tuttavia solo il 12% degli intervistati ritiene che le politiche economiche di Harris li lasceranno "molto meglio" finanziariamente, mentre il 22% dice lo stesso per Trump. Solo nei confronti dei rapporti commerciali con la Cina gli intervistati hanno preferito Trump per il 43%, contro il 39% della sua avversaria. Infine il 60% degli intervistati ha chiesto di apportare cambiamenti sostanziali alle politiche di Biden.