Si arrampica sulla scultura ma cade dentro e rimane bloccato per ore: “Non pensavo fosse pericoloso”

A cura di Antonio Palma

Singolare e assurda esperienza quella vissuta da un ragazzo canadese di 26 anni che, dopo essersi arrampicato su una scultura, è precipitato all’interno rimanendo bloccato senza possibilità di uscita. L’episodio vede come scenario Il Talus Dome a Edmonton, in Alberta, una scultura composta da oltre mille sfere di metallo realizzate a mano e accatastate a formare una sorta di igloo artificiale.

Per motivi tutti da chiarire, il 26ene ha pensato di arrampicarsi sulle sfere ma è scivolato ed è precipitato in una delle fessure dall’alto, rimanendo bloccato all’interno senza possibilità di un appiglio per tentare di uscire. Per liberarlo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare speciali attrezzature da taglio e lavorare per ore danneggiando irrimediabilmente anche la struttura artistica.

I vigili del fuoco infatti hanno dovuto tagliare la struttura e rimuovere una delle sfere per far uscire l'uomo illeso. Fortunatamente per lui un passante ha notato subito che qualcuno era rimasto bloccato all'interno, anche se inizialmente pensava a un animale, e ha segnalato la sua presenza altrimenti sarebbe rimasto bloccato molto più a lungo. L'uomo ha descritto l'interno della scultura come "sporca" e ha detto che era emotivamente difficile rimanere intrappolati all'interno mentre le squadre lavoravano per liberarlo. "Era solo un gioco, non pensavo fosse pericoloso" ha dichiarato ai media locali.

Ma il lieto fine della sua disavventura è stato molto amaro per il ragazzo visto che, dopo il salvataggio il 26enne è stato prontamente multato per cinquemila dollari e denunciato alle autorità per vandalismo con una possibile pena detentiva in caso di condanna al processo.

L'opera d'arte, che imita mucchi di roccia o ghiaia ed era sta realizzata nel 2011, è stata pesantemente danneggiata. I servizi di emergenza, accorsi con tre squadre di vigili del fuoco, hanno dovuto utilizzare alcune pesanti attrezzature di soccorso per liberare l'uomo, compresi strumenti che solitamente sono riservati agli incidenti stradali.