Con migliaia di telecamere in giro ormai non si può più essere sicuri da occhi indiscreti da nessuna parte, è la lezione che hanno imparato a loro spese due focosi amanti che, presi dalla passione, hanno pensato bene di dare sfogo al loro desiderio facendo sesso all'aperto in alta montagna , sulle alpi, a circa duemila metri di quota. Da soli con nessuno in vista nel raggio di chilometri i due pensavano di essere inosservati ma non avevano fatto i conti con una webcam, piazzata proprio in zona per gli amanti della montagna, e che invece ha ripreso tutto. È accaduto tra le alpi austriache e più precisamente nel Parco Nazionale delle Nock Mountain, la catena montuosa più occidentale e più alta delle Alpi Gurktal in Austria.

La webcam che trasmette in diretta ma con scatti fotografici ogni 20 minuti, ha ripreso così il momento erotico e il rapporto sessuale tra i due alpinisti che si sono presi una pausa dall'escursione denudandosi incuranti della quota e del relativo freddo. La telecamere li ha ripresi inizialmente mentre erano seduti uno accanto all'altro a godersi il ​​panorama ma venti minuti dopo erano sdraiati nudi avvinghiati tra l'erba. Altri venti minuti dopo ed erano spariti ma quei venti minuti di fermo immagine con la coppia in primo piano sono diventati virali quando qualcuno ha pubblicato lo scatto online. In Austria qualsiasi registrazione di luoghi pubblici è strettamente regolamentata e nella maggior parte dei casi vietata con multe severe per eventuali violazioni ma il gestore dell'impianto ha tenuto a precisare che le telecamere panoramiche e meteorologiche non sono considerate telecamere di sorveglianza poiché non trasmettono continuamente le registrazioni ma solo fotogrammi.