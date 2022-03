Sequestrata a Porto Cervo la Mercedes a prova di bomba dell’oligarca russo Usmanov Sequestrata a Porto Cervo la Mercedes a prova di bomba dell’oligarca russo Usmanov. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso marzo, scadrà verosimilmente nel mese di giugno.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una Mercedes anti bomba dal valore di mezzo milione di euro è stata sequestrata a Porto Cervo. L'automobile, resistente ai bombardamenti e ai colpi di kalashnikov, appartiene ad Alisher Usmanov, oligarca russo i cui beni sono oggetto di sanzione da parte dell'Unione Europea. Usmanov è infatti uno degli uomini più vicini a Putin, abbastanza da averlo portato proprio su quella stessa auto durante le sue vacanze in Sardegna. Il veicolo di lusso Maybach S650 Guard VR10 è stato sequestrato a Porto Cervo. Le ganasce sono state poste nel mese di marzo, dopo l'ufficialità delle sanzioni all'oligarca. Il congelamento durerà almeno 6 mesi e salterà la stagione estiva, salvo eventuali ricorsi al Tar del Lazio secondo quanto riporta il Corriere.it.

L'oligarca è proprietario di altri beni di lusso, come lo yacht Dilbar del valore di 600 milioni di euro. Anche lo yacht è stato posto sotto sequestro in seguito all'applicazione delle sanzioni volute dall'Unione Europea contro la Russia come provvedimento per l'invasione in Ucraina. Le sanzioni dell'Europa hanno colpito gli oligarchi russi vicini al presidente che "sostengono attivamente" il Cremlino nell'invasione dell'Ucraina. Il provvedimento nei confronti di Usmanov e della sua automobile durerà almeno fino a fine giugno.

Il Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza ha congelato un compendio immobiliare nel Golfo del Pevero del valore di circa 17 milioni di euro oltre a 6 veicoli societari, italiani ed esteri, con in pancia beni mobili e immobili per almeno 66 milioni di euro. Tutti i beni sequestrati erano nelle disponibilità di Usmanov, compresa la super Mercedes blindata a prova di bomba. Lo stesso provvedimento ha disposto il congelamento di altre proprietà di lusso appartenenti ad altri oligarchi in Italia. A Punta Sardegna è stato sequestrato un complesso immobiliare riconducibile per un terzo all'oligarca Petr Olegovich Aven per almeno 4 milioni di euro.