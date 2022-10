Seguono navigatore ed entrano in una favela, due italiani feriti da colpi di arma da fuoco in Brasile Fuorviati dalle indicazioni del Gps della loro auto, cinque italiani sono entrati in una favela di Rio De Janerio e raggiunti da colpi di arma da fuoco: due sono rimasti feriti.

A cura di Antonio Palma

La vettura su cui viaggiavano i due italiani colpiti

Momenti di pura per due giovani italiani che erano in Brasile per partecipare ad uno scambio culturale. I due ragazzi sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco dopo essere entrati in un favela di Rio De Janerio per errore. I due ragazzi, il 21enne Riccardo Cefis e il 23enne e Nicolò Desiato, sono stati raggiunti da alcuni proiettili mentre erano in auto con altre persone e sono rimasti feriti

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale municipale Evando Freire di Rio De Janerio dove sono stati medicati ma fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita. I famigliari dei due, che vivono a Roma, sono stati informati.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia brasiliana che si sta occupando del caso, i due ventenni sarebbero finiti inavvertitamente in un strada nella comunità di Manguinhos, nella zona nord della metropoli carioca dove qualcuno, alla vista del mezzo ha immediatamente aperto il fuoco contro di loro.

Uno dei proiettili estratti dalla vettura colpita

Secondo una prima ricostruzione, i due facevo parte di un gruppetto di cinque giovani italiani che stava rientrando a San Paolo dopo una festa nella zona Sud di Rio. Avevano preso un'auto a noleggio ma lungo la strada hanno cercato un fast food prima di prendere l'autostrada. Si sono affidati al navigatore che li ha portati in una zona poco raccomandabile, nella favela di Manguinhos dove sono stati presi di mira dagli spari. Il gruppo è riuscito scappare e a dirigersi in ospedale.

Uno degli italiani feriti, identificato come Riccardo Cefis , è stato colpito alla costola e un altro, identificato come Nicolò Desiato è rimasto ferito al braccio sinistro. Le autorità diplomatiche italiane in Brasile stanno assistendo i due connazionali.

"Il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro informa che i cinque cittadini italiani vittime di un assalto a mano armata la notte scorsa a Rio de Janeiro sono fuori pericolo. Due di loro, feriti lievemente, hanno già ricevuto le cure mediche necessarie presso un ospedale locale. Come riportato dalle vittime alla polizia locale, l'aggressione ha avuto luogo in prossimità di uno degli accessi alla comunità di Manguinhos, nella zona nord della capitale fluminense, dove i cinque turisti sarebbero entrati per errore fuorviati dalle indicazioni del Gps della loro auto", ha spiegato in una nota il Consolato generale di Rio de Janeiro, aggiungendo che "Un rappresentante del Consolato Generale si è recato immediatamente presso la struttura ospedaliera dove i due feriti sono assistiti" e che "Il Consolato Generale è in costante contatto con i familiari e le autorità locali per prestare la dovuta assistenza ai connazionali".