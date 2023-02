Secondo l’intelligence Uk i russi non hanno le forze per una offensiva di successo in Ucraina “È molto probabile che la Russia stia tentando di riavviare importanti operazioni offensive in Ucraina già dall’inizio di gennaio”, con l’obiettivo “di catturare le rimanenti parti dell’oblast di Donetsk controllate dagli ucraini”. Lo afferma il ministero della Difesa britannico nel suo report di intelligence.

A cura di Susanna Picone

Secondo il ministero della Difesa britannico, la Russia quasi certamente non dispone delle munizioni e delle unità di manovra necessarie per un'offensiva di successo in Ucraina.

L’intelligence di Londra fa sapere che le forze russe sono riuscite a guadagnare solo alcune centinaia di metri di territorio a settimana e questo è quasi sicuramente dovuto al fatto che la Russia non dispone del necessario "per un'offensiva di successo". È probabile, secondo la Difesa britannica, che i comandanti di alto livello "facciano piani che richiedono unità sotto organico e inesperte per raggiungere obiettivi irrealistici, a causa delle pressioni politiche e professionali".

Secondo l’aggiornamento dell’intelligence, dunque, è molto probabile che la Russia stia tentando di ricominciare le operazioni offensive in Ucraina dall'inizio di gennaio, quasi certamente con l'obiettivo di catturare le restanti parti dell'oblast di Donetsk che sono in mano alle forze ucraine.

L'esercito russo sta concentrando gli sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle aree di Kupyan, Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv, secondo quanto afferma il report dello Stato maggiore dell'esercito ucraino, citato da Unian. "Nelle ultime 24 ore, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli attacchi degli occupanti nelle aree degli insediamenti di Novoselyvske, Kreminna e Dibrova della regione di Lugansk e di Verkhnyokamianske, Vesele, Zaliznyanske, Krasna Gora, Bakhmut, Ivanovske e Paraskoviyvka, nella regione Donetsk", è quanto dichiara lo Stato maggiore.

Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu sostiene infine che l’offensiva prosegue con successo nelle aree di Ugledar e Bakhmut, nella provincia orientale del Donetsk, e successi delle truppe russe si registrano anche nella provincia meridionale di Zaporizhzhia.