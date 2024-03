“Se mi succede qualcosa non è suicidio”. Cosa ha detto l’amica dell’ex dipendente Boeing trovato morto John Barnett, il 62enne ex dipendente del colosso aerospaziale che aveva denunciato le violazioni degli standard di sicurezza, parlando con una sua amica aveva previsto che “sarebbe morto” e che la Boeing “l’avrebbe fatto sempre un suicidio”. A riportarlo è AbcNews, secondo quanto rivelato dalla stessa donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"So che non si è suicidato. Non è possibile". A parlare è un'amica di famiglia di John Barnett, l'ex dipendente della Boeing che in passato aveva sollevato preoccupazioni sugli standard di produzione dell'azienda e sui parametri di sicurezza e che qualche giorno fa è stato trovato morto. Come riporta Abcnews, Jennifer (questo il nome della donna) ha detto di aver previsto che Barnett sarebbe morto visto che l'amica gli aveva descritto questo "esatto scenario".

Conosco John perché sua madre e mia madre sono migliori amiche", ha detto Jennifer. "Nel corso degli anni, in occasione di incontri, compleanni, festeggiamenti e quant'altro, ci siamo ritrovate tutte insieme e abbiamo parlato. Ci siamo ritrovati tutti insieme e abbiamo parlato".

La donna ricorda di un periodo in cui ha avuto bisogno del supporto psicologico dell'amico e Barnett è passato a trovarla. I due avevano discusso della sua deposizione a Charleston legata alla causa contro la società. L'uomo aveva lavorato dal 2010 come responsabile della qualità nello stabilimento di North Charleston, dove si costruisce il 787 Dreamliner, un aereo all'avanguardia utilizzato principalmente su rotte a lungo raggio.

Per più di 30 anni è stato un manager della qualità. Da qualche tempo era andato in pensione e si era trasferito in Louisiana per occuparsi della madre. Nel 2019, aveva dichiarato alla Bbc che i suoi colleghi sotto pressione avevano deliberatamente montato parti e componenti del velivolo facente parte della linea di produzione secondo standard di sicurezza inferiori rispetto a quelli previsti. Aveva anche detto di aver evidenziato gravi problemi con i sistemi di ossigeno: secondo le prove effettuate il tasso di fallimento era del 25%, il che significa che una maschera su quattro in caso di emergenza avrebbe potuto non funzionare.

Jennifer sapeva che John aveva presentato una denuncia "estremamente dannosa" contro la Boeing. Secondo lei il gigante aerospaziale si sarebbe vendicato di lui.

"Non si preoccupava della sicurezza perché glielo chiedevo io", racconta Jennifer. "Gli ho detto: "Non hai paura?". E lui ha risposto: ‘No, non ho paura, ma se mi succede qualcosa, non è un suicidio‘".

E ha aggiunto: "So che non si è suicidato. Non è possibile. Amava troppo la vita. Amava troppo la sua famiglia. Amava troppo i suoi fratelli per fargli passare quello che stanno passando adesso". Secondo lei a qualcuno "non piaceva quello che aveva da dire". "Per questo l'hanno fatto sembrare un suicidio", ha spiegato.