Scimpanzé in fuga da uno zoo in Ucraina, filmato mentre abbraccia la custode e poi torna in bici I video girati dai passanti mostrano l’animale mentre ritorna in gabbia a bordo di una bici, coperto da una giacca, insieme al personale dello zoo.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Sembra strano dirlo, in tempo di guerra, ma stavolta è decisamente buffa e divertente la storia che arriva dalla città di Kharkiv, in Ucraina, semi-distrutta dalle bombe russe. Protagonista è lo scimpanzé Chichi, fuggito dallo zoo comunale martedì. Il personale della struttura ha in seguito recuperato il primate, mentre questo vagava tranquillamente per le strade della città.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto, gli operatori dello zoo sono riusciti a convincere lo scimpanzé a rientrare in gabbia, proprio mentre la pioggia iniziava a cadere sulla città. Sui social stanno diventando virali i video girati dai passanti che documentano la vicenda. Le immagini immortalano gli impiegati dello zoo mentre riaccompagnano Chichi a destinazione a bordo di una bicicletta. Il tutto dopo averla coperta con un impermeabile giallo. In seguito Oleksiy Hryhoriev, direttore dello zoo, ha confermato all'emittente pubblica ucraina Suspilne che l'animale era tornato al sicuro nella sua gabbia. La vicenda ha avuto il merito di regalare un piccolo momento di gioia alla gente di Kharkiv, in mezzo agli orrori della guerra.

All'inizio del conflitto, riferisce The Guardian, Chichi era stata evacuata dallo zoo di Feldman Ecopark, situato a una dozzina di chilometri dal centro di Kharkiv, dove si trova la sua nuova casa. Da marzo in avanti, dopo settimane di bombardamenti quotidiani, il centro della città è stato colpito meno frequentemente da missili e bombe russe. Tuttavia, le autorità regionali di Kharkiv hanno riferito che la scorsa settimana un razzo ha colpito di nuovo la zona centrale della città, uccidendo almeno quattro civili. Lo stesso destino è occorso a una donna, proprio ieri, nella parte est di Kharkiv.

Come vale per tutti gli abitanti della città, e il resto degli animali presenti nello zoo cittadino, Chichi non può ancora essere considerata del tutto fuori pericolo. Ma la sorte le aveva già sorriso una volta, prima della fuga di ieri: in base a quanto reso noto dal proprietario del Feldman Ecopark, l'uomo d'affari Oleksandr Feldman, circa 100 animali hanno perso la vita a causa dei bombardamenti, prima che potessero essere evacuati. Fortunatamente per Chichi, lei non è stata tra questi.