Scienziato francese spaccia la foto di una fetta di salame piccante per la stella Proxima Centauri Étienne Klein, un noto fisico e direttore della Commissione francese per le energie alternative, ha condiviso la foto del salame piccante spagnolo sul suo profilo Twitter. Voleva prendersi gioco dei suoi followers.

A cura di Davide Falcioni

Uno scienziato francese si è scusato dopo aver twittato la foto di una fetta di chorizo – un tipo di salame spagnolo – sostenendo che si trattava dell'immagine di una stella lontana scattata dal James Webb Space Telescope.

Étienne Klein, un noto fisico e direttore della Commissione francese per le energie alternative e l'energia atomica, ha condiviso la foto del salame piccante iberico sul suo profilo Twitter la scorsa settimana, elogiando il "livello di dettaglio" fornito dal telescopio. "L'immagine di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, situata a 4,2 anni luce da noi. È stata scattata dal James Webb Space Telescope. Questo livello di dettaglio… Un nuovo mondo viene svelato ogni giorno", ha cinguettato lo scienziato, che può vantare oltre 90mila follower su Twitter.

Il post è stato condiviso e commentato da migliaia di utenti, che hanno preso il noto fisico in parola: se a dirlo era lui, hanno pensato in molti, non doveva esserci nessun motivo per dubitare.

Invece Klein ha ammesso in una serie di tweet di aggiornamento di essersi solo voluto prender gioco dei suoi seguaci; l'immagine era, in realtà, un primo piano di una fetta di salame ​​su uno sfondo nero e il suo scopo – dichiarato solo in seguito – era quello di invitare tutti a verificare le notizie che trovano in rete, anche quando a darle sono scienziati da fama internazionale come lui.

Quel tweet tuttavia si è rivelato un boomerang. Étienne Klein è stato travolto dalle polemiche e migliaia dei suoi follower l'hanno accusato di aver impropriamente sfottuto utenti della rete sprovvisti delle conoscenze necessarie per distinguere una bufala da una notizia vera. "Alla luce dei commenti, mi sento in dovere di specificare che questo tweet che mostrava una presunta foto di Proxima Centauri era uno scherzo. Impariamo a diffidare dalle autorità anche quando le immagini parlano da sole".

Nella sua pubblica ammenda il fisico ha pubblicato un'immagine della spettacolare galassia Cartwheel, assicurando ai follower che questa volta la foto era vera.