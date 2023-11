Robot confonde un operaio con una scatola di verdure: lo afferra e lo schiaccia, uccidendolo L’incidente è avvenuto in un centro di distribuzione di prodotti agricoli di Gyeongsang, in Corea del Sud. Il pover’uomo, di circa quarant’anni, è stato spinto contro un nastro trasportatore e schiacciato dal robot. La polizia: “Lo ha identificato come una scatola di verdure”

Non è riuscito a differenziarlo da una scatola di verdure, così lo ha afferrato come una qualsiasi lattina di pelati o di minestrone finendo per stritolarlo. È accaduto in Corea del Sud. La vittima è operaio di circa quarant'anni di un'azienda basata sulla robotica, mentre il ‘killer' è un robot.

L'uomo stava ispezionando il sensore della macchina in un centro di distribuzione di prodotti agricoli nel sud di Gyeongsang nelle prime ore di ieri, 8 novembre. In quel momento il macchinario stava sollevando delle scatole di peperoni su un pallet: ha afferrato il lavoratore con il braccio meccanico e lo ha spinto contro il nastro trasportatore, schiacciandogli il viso e il petto. "Pare che il robot abbia funzionato male identificando l'uomo come una scatola", hanno detto fonti della polizia.

La vittima è stata trasferita in ospedale ma è deceduta poco dopo, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Le autorità hanno fatto sapere di aver aperto un'indagine per individuare i responsabili della sicurezza della fabbrica.

Dopo l'incidente un funzionario del Donggoseong Export Agricultural Complex, proprietario dell'impianto, ha chiesto che venga istituito un sistema "preciso e sicuro".

Un incidente molto simile sempre in Corea del Sud era avvenuto lo scorso marzo quando un uomo sulla cinquantina ha riportato gravi ferite dopo essere rimasto intrappolato in un macchinario mentre lavorava in uno stabilimento di produzione di componenti di automobili. E lo scorso luglio è diventato virale il filmato di un androide che, mentre giocava a scacchi, ha rotto il dito ad un bambino in Russia. Sergey Lazarev, vicepresidente della Federazione scacchistica russa, ha poi affermato che il piccolo ha violato "alcune regole di sicurezza" facendo una mossa troppo velocemente.