Risultati elezioni Turchia 2023: Erdogan vince il ballottaggio contro Kilicdaroglu con 53,4% delle preferenze Recep Tayyip Erdogan si riconferma presidente della Turchia. Ha vinto le elezioni presidenziali con il 53,4 per cento delle preferenze al ballottaggio contro Kemal Kilicdaroglu.

A cura di Chiara Ammendola

Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali. Il presidente uscente della Turchia ha ottenuto il 53,4 per cento delle preferenze al ballottaggio battendo così lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, che si è fermato al 46,5 per cento dei consensi.

A comunicare i primi dati, poi confermati dal presidente della commissione elettorale turca Ysk, è stata la tv di Stato turca Trt. L'affluenza al voto è stata di oltre l'85%. Erdogan con questa vittoria si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza in Turchia.

Lo scorso 14 maggio Erdogan era risultato in vantaggio, con il 49,42% delle preferenze, mentre Kilicdaroglu si era fermato al 44,95%. Il presidente uscente però non era riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta, ragion per cui c'è stato bisogno di andare al ballottaggio.

Le prime parole del presidente Erdogan

“La nostra gente ci ha dato fiducia ancora una volta – le prime parole del neo eletto presidente turco Erdogan davanti a una folla a Kisikli, sulla sponda anatolica di Istanbul – solo la Turchia ha vinto oggi”.

“Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia – ha proseguito nel discorso davanti ai suoi sostenitori dal tetto di un grande pullman – continueremo a lavorare duro. Saremo all'altezza della fiducia che ci avete dato, l'intero popolo turco è il vincitore di queste elezioni”.

Kemal Kilicdaroglu

I risultati definitivi dei candidati alle elezioni presidenziali in Turchia 2023

L'annuncio della vittoria ai ballottaggi da parte di Erdogan è stato dato dal presidente della commissione elettorale turca Ysk, Ahmet Yener: il presidente uscente Erdogan, a capo del partito islamico moderato della giustizia e dello sviluppo (Akp), è stato confermato con il 53,4% dei voti, mentre lo sfidante di opposizione Kemal Kilicdaroglu, leader del partito repubblicano Chp, ha raggiunto il 46,5%.

Elezioni Turchia 2023: il dato dell'affluenza

L'affluenza delle elezioni in Turchia è stata di oltre l'85% confermando così la grande partecipazione al voto del popolo turco. Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 8 locali, le 7 in Italia. I seggi sono rimasti aperti, per gli oltre 64,1 milioni di persone dai 18 anni in su chiamati al voto, fino alle 17, le 16 italiane. Al primo turno, il 14 maggio, l'affluenza era stata superiore all'87% degli aventi diritto.