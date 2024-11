video suggerito

Rete cellulare in tilt in Danimarca: bloccati anche numeri di emergenza, polizia schiera le auto in strada L'interruzione è durata ore e ha avuto conseguenze significative con persone impossibilitare a chiamare polizia o servizi medici. La situazione si è risolta solo nella prima serata ma i motivi del blocco non sono ancora chiari.

A cura di Antonio Palma

Giornata terribile per milioni di cittadini danesi oggi a seguito dell'interruzione della rete cellulare del più grande fornitore di telecomunicazioni della Danimarca, Tdc, che ha mandato in tilt l'intero sistema. I problemi sono iniziati in mattinata ma il collasso della rete è avvenuto nel primo pomeriggio quando si è assistito a diffuse interruzioni del servizio, con milioni di clienti impossibilitati a effettuare chiamate, comprese quelle ai servizi di emergenza del 112.

L'interruzione ha avuto conseguenze significative con persone impossibilitare a chiamare polizia o servizi medici. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza del comitato per le emergenze mentre il Dipartimento di Polizia e i Servizi di Emergenza della Capitale hanno inviato pattuglie in strada e schierato tutte le auto disponibili, consigliando ai residenti di rivolgersi direttamente agli agenti nel caso non riuscissero a contattare la polizia telefonicamente.

Conseguenze anche sugli ospedali che in alcuni casi sono rimasti bloccati per assenza di comunicazione e in altri casi hanno dovuto gestire un afflusso di pazienti anomalo perché non correttamente gestiti in ingresso al pronto soccorso. Le autorità hanno raccomandano alle persone di utilizzare telefoni di provider diversi da TDC o di rimuovere le proprie schede SIM per chiamare il 112, poiché i telefoni possono connettersi ai servizi di emergenza senza una scheda SIM. Per i clienti con accesso a Internet da wifi sono stati consigliati metodi di comunicazione alternativi come i social e app di messaggistica per mantenere i contatti.

La situazione si è risolta solo nella prima serata. Tdc, che fornisce servizi di telefonia mobile, Internet e TV in tutta la Danimarca ed è utilizzata da numerosi operatori danesi, ha comunicato che il malfunzionamento della rete è stato risolto intorno alle 19.30 ma non ha chiarito i motivi esatti del guasto. "Il problema è risolto, ora stiamo indagando sulla causa" hanno spiegato.

Nel pomeriggio si erano tentati vari metodi per superare il blocco. Secondo TV 2, TDC ha sostituito la rete 4G con la vecchia rete 2G per snellire la linea prima di risolvete il problema. "Il problema sembra derivare da un aggiornamento software implementato mercoledì, che è andato storto" secondo il responsabile delle comunicazioni di TDC Lasse Bjerre Sørensen.

Il problema alla rete telefonica mobile è avvenuta mentre nello Jutland la circolazione dei treni è stata interessata da guasti al segnale perché il sistema di segnalamento non funzionava. Secondo TDC, i problemi però non sono collegati. La circolazione dei treni è ripresa solo nel tardo pomeriggio.