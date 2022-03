Reporter della Fox Pierre Zakrzewski ucciso in Ucraina, ferito collega Pierre Zakrzewski è stato ucciso lunedì in Ucraina durante un incidente che ha visto il ferimento anche del corrispondente della rete Benjamin Hall, secondo una nota della Fox.

A cura di Antonio Palma

Un reporter di Fox News è stato ucciso in Ucraina, lo ha confermato martedì l'emittente statunitense. Pierre Zakrzewski è stato ucciso lunedì in Ucraina durante un incidente che ha visto il ferimento anche del corrispondente della rete Benjamin Hall, secondo una nota inviata dalla Fox. "È con grande tristezza e angoscia che condividiamo la notizia riguardo al nostro amato reporter Pierre Zakrzewski", ha scritto l'amministratore delegato di Fox News, Suzanne Scott, in una nota ai dipendenti della rete. Pierre è stato ucciso a Horenka, fuori Kiev, in Ucraina. "Pierre era con Benjamin Hall ieri a raccogliere notizie quando il loro veicolo è stato colpito" spiegano dall'emittente statunitense . Hall è stato gravemente ferito alle gambe, colpite da alcune schegge provocate dall'esplosione. "Oggi è un giorno straziante per Fox News Media e per tutti i giornalisti che rischiano la vita per raccontare delle notizie", si legge ancora nella nota dell'emittente statunitense.

“Pierre era un fotografo di zone di guerra che durante il suo lungo lavoro con noi ha coperto quasi tutte le notizie internazionali per FOX News, dall'Iraq all'Afghanistan alla Siria. La sua passione e il suo talento di giornalista erano impareggiabili. Con sede a Londra, Pierre lavorava in Ucraina da febbraio. Era un grande talento e non c'era un ruolo che no abbia ricoperto per aiutare sul campo – dal fotografo all'ingegnere, dal montatore al produttore – e ha fatto tutto sotto un'immensa pressione con un'abilità tremenda" ricordano da Fox. "Era profondamente impegnato a raccontare le cose che vedeva e il suo coraggio, la sua professionalità e l'etica del lavoro erano rinomati tra i giornalisti di ogni media. Era estremamente popolare: tutti nel settore dei media che hanno seguito le storie dagli esteri conoscevano e rispettavano Pierre" conclude la fox.

La morte del giornalista americano Brent Renaud a Irpin

Pierre Zakrzewski è il secondo giornalista occidentale ad essere ucciso durante la guerra in Ucraina. Domenica scorsa infatti è morto il giornalista americano Brent Renaud, ucciso in Ucraina a Irpin, sempre nei dintorni di kiev mentre stava filmando i profughi in fuga dalla città sotto i bombardamenti. Il Giornalista americano Brent Renaud era in Ucraina per filmare profughi in fuga quando la vettura su cui viaggiava è stata bersagliata dai colpi di arma da fuoco ad un posto di blocco. Nello stesso tragico fatto ferito anche un altro giornalista che viaggiava con lui .