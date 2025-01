video suggerito

Reperto del museo crolla all'improvviso e lo colpisce, bimbo di 5 anni muore durante gita scolastica L'assurdo e drammatico incidente a Bunbury, in Australia. Il piccolo stava visitando il museo locale nell'ambito di attività extrascolastiche. "Un pezzo da esposizione nel museo e un manufatto che era lì accanto sono cascati su di lui perché erano semplicemente appoggiati a un muro" ha spiegato Il primo ministro dell'Australia Occidentale.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 5 anni è morto tragicamente in Australia quando un antico parchimetro è crollato improvvisamente e lo ha colpito in testa durante una gita scolastica al museo. L'assurdo incidente a Bunbury, nella regione di South West, in Australia Occidentale, nella mattinata di mercoledì 15 gennaio. Il piccolo è stato soccorso immediatamente e trasportato d'urgenza in ospedale dove però purtroppo è morto due giorni dopo senza mai riprendersi.

Secondo quanto ricostruito finora, il manufatto era conservato in un cortile del Bunbury Museum, una struttura di proprietà e gestita dalla città di Bunbury. Il piccolo stava visitando il museo nell'ambito di attività organizzate dal Dipartimento per la biodiversità e la conservazione quando, poco dopo le 10.30 del mattino, il pesante oggetto lo ha colpito in pieno facendolo crollare a terra.

Il bambino è stato portato prima al Bunbury Hospital per le prime cure, e poi trasferito in elicottero al Perth Children's Hospital ma ogni sforzo per salvarlo si è rilevato vano ed è morto venerdì scorso.

Il primo ministro dell'Australia Occidentale Roger Cook ha affermato che la morte del bambino è una "tragedia terribile e molto triste" spiegando che "Un pezzo da esposizione nel museo e un manufatto che era lì accanto sono cascati su di lui perché erano semplicemente appoggiati a un muro".

"Ogni istituzione in cui entra il pubblico ha la responsabilità e l'obbligo di garantire che ciò non rappresenti un rischio per il pubblico. Ora so che questo è un tragico incidente, so che è qualcosa che ha ovviamente angosciato e ovviamente spezzato il cuore di molti, ma dobbiamo continuare ad andare in fondo alla questione, vedere come si sviluppa l'indagine e imparare da quell'indagine" ha aggiunto.

Il museo, la cui riapertura era prevista già questa settimana, rimarrà chiuso per almeno un'altra settimana in attesa di ulteriori verifiche di sicurezza. "Abbiamo contattato la famiglia e offerto supporto. Non ci sono parole che possano aiutare, perché sappiamo che avrà un impatto immenso su tutta la nostra comunità. "Rivolgiamo un pensiero anche al nostro personale che ha assistito all'incidente e che ha fatto tutto il possibile per fornire assistenza immediata" hanno dichiarato dal museo.