Aveva vinto 390,000 sterline (oltre 450mila) alla National Lottery a soli 16 anni. Il calciatore Callum Fitzpatrick, oggi 23enne, è morto martedì scorso in circostanze misteriose. L'annuncio è stato dato dalla sua squadra di calcio locale, Ballymartin GAC, in Irlanda del Nord. Il ragazzo era diventato uno dei più giovani vincitori di quella che è la lotteria più famosa in Regno Unito nel 2014 e aveva speso parte della sua fortuna partecipando a diversi eventi legati alla sua squadra del cuore, il Manchester United, col quale fece anche qualche allenamento. Callum aveva scoperto di aver vinto mentre si occupava di sua zia, invalida. All'epoca lavorava nel negozio dei suoi genitori Colin e Sheila Fitzpatrick.

Un portavoce del Ballymartin GAC ha detto che la sua morte ha scioccato la comunità locale. "Il Comitato Esecutivo, i membri e la squadra maschile del Ballymartin Senior sono profondamente scioccati e rattristati dalla tragica e improvvisa scomparsa del nostro amico e compagno di squadra Callum Fitzpatrick. L'intera comunità di Ballymartin e l'area circostante di Mourne ha il cuore a pezzi" si legge in un post pubblicato su Facebook. “Porgiamo le nostre sincere condoglianze a suo padre Colin, sua madre Sheila, alle sorelle Tierna, Corragh e Meagh e alla sua più ampia cerchia familiare, molti dei quali sono profondamente radicati nel nostro club a tutti i livelli. Callum mancherà molto a tutti coloro che sono coinvolti con il Ballymartin GAC" riferisce ancora il portavoce, che definisce il 23enne "un giovane meraviglioso e intelligente, un grande amico e compagno di squadra".

Gli utenti dei social media hanno reso omaggio al signor Fitzpatrick, descrivendolo come "un gentiluomo, in ogni occasione". Un'altra persona ha aggiunto: "Le mie più profonde condoglianze all'intera cerchia familiare, siete nel mio cuore in questo momento molto triste". Il funerale di Fitzpatrick si è tenuto venerdì a Massforth, Kilkeel, nella contea di Down.