Rapita da amici di famiglia durante una vacanza, Susan Gervaise ritrova i fratelli dopo 53 anni Susan Gervaise ha ritrovato i fratelli 53 anni dopo esser stata rapita da alcuni amici di famiglia che le avevano promesso una vacanza a Disney World. I finti genitori le avevano detto di averla adottata da piccola.

A cura di Gabriella Mazzeo

Susan Gervaise è riuscita a ritrovare la sua famiglia 53 anni dopo il suo rapimento, avvenuto nel 1969. All'epoca, Gervaise aveva 4 anni e stava andando in vacanza con alcuni amici di famiglia nel parco divertimenti Disney World di Orlando, in Florida. La famiglia con la quale viaggiava, però, non è mai arrivata negli Usa. L'ha invece sequestrata, facendola viaggiare tra Canada, Australia e Nuova Zelanda. Negli anni i finti genitori le hanno sempre detto di averla adottata quando era piccolissima.

La famiglia biologica non ha mai smesso di cercarla, anche se aveva perso le speranze di ritrovarla viva. Il ricongiungimento inaspettato è invece avvenuto grazie a un appello lanciato su Facebook dal marito di Susan. L'uomo ha raccontato la storia di Susan online: sua moglie ha infatti scoperto di essere stata rapita solo quando è andata a rinnovare il passaporto di viaggio.

Qui le hanno rivelato che i genitori non l'avevano mai adottata e che non esisteva nessun documento in merito. Di fatto, Susan non aveva alcuna identità. L'unica cosa che aveva con sé era il suo certificato di nascita.

Susan Gervaise e i suoi fratelli

"La famiglia che mi ha rapita lo aveva chiesto a mia madre per portarmi a Disneyland – ha raccontato la donna dopo essersi riunita con i suoi quattro fratelli naturali che hanno risposto immediatamente all'annuncio su Facebook-. Abitava in Scozia e diceva di essere benestante. Mia madre invece non riusciva a sfamarci tutti ed era contenta di potermi offrire quell'opportunità. Aveva accettato la proposta di quella famiglia e le aveva dato i miei documenti".

Secondo Susan, i due genitori "adottivi" avevano con loro altri due figli. "Probabilmente volevano una bambina – ha raccontato -. Per anni abbiamo viaggiato in giro per il mondo. Quella che credevo fosse mia madre è morta quando avevo 10 anni, ma l'affetto non mi è mai mancato: la nostra era una comunità itinerante e mi sentivo amata. Sono stata felice in questi anni. Ora però voglio recuperare il tempo perduto con la mia vera famiglia".