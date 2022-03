Quanti civili e quanti soldati sono stati uccisi in Ucraina in una settimana di guerra Secondo l’Onu dall’inizio delle ostilità sarebbero morti 136 civili sotto i colpi delle armi russe, di cui 13 bambini. L’Ucraina parla poi di 6mila soldati di Mosca uccisi.

A cura di Giacomo Andreoli

In una settimana di guerra in Ucraina sarebbero almeno 136 i civili morti sotto i colpi delle armi russe. A riferirlo sono le Nazioni Unite, secondo quanto riportato dalla Bbc, precisando che tra i morti ci dovrebbero essere ben 13 bambini. Ma ci sono diverse stime dei cittadini e dei soldati morti durante i combattimenti ed è difficile stilare un numero preciso. Secondo Liz Throssell, portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, i morti reali dovrebbero essere infatti molti di più.

Solo nei bombardamenti russi su Kharkiv, infatti, secondo il sindaco della città del nord-est dell'Ucraina, sarebbero morte 21 persone e rimaste ferite altre 112. Sia lui che il presidente Zelensky, poi, continuano a parlare di numerose perdite subite dai russi. Secondo l'ultimo messaggio del numero uno di Kiev sul suo canale Telegram in sei giorni, dallo scoppio delle ostilità dello scorso giovedì, sarebbero stati uccisi quasi 6mila soldati russi. Per questo ha detto che Mosca "non può vincere con le bombe e i missili". Sempre secondo i dati ucraini, precisamente del ministero della Difesa, poi, le truppe russe avrebbero perso circa 146 carri armati, 27 aerei e 26 elicotteri.

Quanto ai minori colpiti Zelensky due giorni fa ha parlato di almeno 16 o forse 45 feriti. Secondo Save The Children, venerdì scorso, a un solo giorno dall'inizio dell'attacco russo, erano già morti 3 bambini.

Lato Russia, invece, non esistono stime ufficiali dei caduti. Per la prima volta due giorni fa Mosca ha ammesso che ci sono stati "morti e feriti" tra i militari impegnati in guerra, mentre il ministero della Difesa ha parlato di "alcuni" soldati catturati. Nel frattempo, poi, le persone continuano a fuggire dal conflitto per dirigersi nei Paesi vicini: Moldavia, Polonia, Ungheria e Romania. Secondo Filippo Grandi, alto commissario delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), sarebbero ben 368mila.

A questi, se si aggiungono le persone spostatesi dal Donbass in Russia, sempre per l'Onu, si arriva a oltre 500mila persone che hanno lasciato l'Ucraina. Secondo gli ultimi aggiornamenti addirittura 660mila.

Più nello specifico, secondo la portavoce Unhcr, Shabia Mantoo, 281mila persone sarebbero andate in Polonia, più di 84.500 in Ungheria, circa 36.400 in Moldavia, oltre 32.500 in Romania e circa 30mila in Slovacchia.

Ma nei prossimi giorni in tutto potrebbero essere ben 4 milioni gli ucraini che scappano dal loro Paese in guerra per rifugiarsi in Europa.