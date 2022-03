Quando si incontreranno Putin e Zelensky e cosa potrebbe succedere dopo Il passo avanti nei colloqui di pace tra Russia Ucraina rende più concreto un faccia a faccia tra i due presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zlensky anche se i punti da discutere son ancora molti.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con il passo avanti nei colloqui di pace tra Russia Ucraina, la speranza di un faccia a faccia tra i due presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zlensky appare più concreta ma quando potrebbero realmente incontrarsi i due leader? I più ottimisti sono gli ucraini che vedono nella svolta delle scorse ore un passo avanti fondamentale e del resto lo stesso Zelensky ha più volte ribadito che un colloquio faccia a faccia con Putin potrebbe mettere realmente la parola fine alla guerra. Secondo la delegazione ucraina, i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina hanno dato risultati sufficienti per l'organizzazione dell'incontro tra i presidenti ma secondo quella russa è ancora prematuro visto che il Cremlino ritiene un incontro possibile solo quando le due parti abbiano trovato un accordo sulla maggior parte dei punti in discussione.

Colloquio tra Putin e Zelensky: Kiev ottimista, Mosca frena

"Possiamo aspettarci che una riunione tra i due presidenti avverrà presto", ha dichiarato il capo della squadra negoziale ucraina, Mykhailo Podolyak, aggiungendo: "Quando sarà, è troppo presto per dirlo, ma è una questione logistica". "Un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, sarà possibile solo dopo che un accordo di pace sarà stato siglato dai rispettivi ministri degli Esteri" ha dichiarato però il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, e anche il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha sminuito le aspettative di un vertice a breve termine. "C'è ancora molto lavoro da fare , non possiamo affermare che ci sia stato qualcosa di troppo promettente", ha detto Peskov.

Erdogan: incontro Putin- Zelensky il prima possibile

I punti su cui trattare son ancora tanti ma tra chi preme per un faccia a faccia a breve tra Putin e Zelensky, per accorciare le distanze tra le due parti, è la Turchia che sta facendo da mediatore in questa fase dei colloqui . Lo ha ribadito oggi il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. "Ho intenzione di tenere nuovi colloqui con i presidenti Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Il nostro obiettivo è organizzare un incontro tra i leader di Russia e Ucraina il prima possibile. Lo dirò chiaramente a entrambi" ha affermato Erdogan che ha ospitato i recenti colloqui a Instanbul e ha ottimi rapporti con entrambe le parti. "Siamo pronti a fornire la piattaforma necessaria. Sulla base della fiducia che Putin e Zelensky hanno nella Turchia, spero che saremo in grado di concordare una data dell'incontro", ha affermato Erdogan. Per la Turchia un incontro diretto tra i due è imprescindibile per trovare un punto di intesa tra le due parti dove ognuno dovrà cedere qualcosa. "Continuare la guerra non gioverà a nessuno. Ristabilire la pace andrà a beneficio di tutti. Un conflitto prolungato non è nell'interesse di nessuno" e "una pace giusta non avrà perdenti" ha ribadito Erdogan.