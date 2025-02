video suggerito

"Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina il 24 febbraio, a tre anni dall'inizio della guerra" Secondo i media esteri quali Bild e Kyiv Independent, che a loro volta citano fonti dei servizi ucraini, Vladimir Putin vorrebbe annunciare la vittoria su Ucraina e Nato il 24 febbraio, giorno del terzo anniversario dell'invasione russa a Kiev.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Mike Waltz, ha detto che Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra" e che sarà disponibile "nei prossimi giorni". Questa dichiarazione coincide con le indiscrezioni rese note da Bild e Kyiv Independent, secondo i quali Vladmir Putin avrebbe intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e sulla Nato il 24 febbraio, in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa. I media internazionali hanno citato informazioni dei servizi ucraini.

Secondo i servizi di intelligence di Kiev, il Cremlino potrebbe usare i colloqui recenti tra Usa e Russia in Arabia Saudita, per imporre le proprie condizioni per la pace, cercando di dipingere i governi europei che sostengono Kiev come "nemici della pace". Non sono state annunciate decisioni concrete in seguito all'incontro tra la delegazione americana e russa, ma l'esclusione dell'Ucraina dal tavolo ha suscitato allarme nel Paese.

Secondo quanto riportano i media stranieri, Putin ha in programma un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping per informarlo sugli esiti degli incontri a Riad.

Nel frattempo, Elon Musk ha preso le difese della Russia su X, scrivendo che "il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky" e a "decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina della corruzione per il presidente ucraino che si muove tra i cadaveri dei suoi soldati".

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dal suo canto, ha commentato le posizioni del nuovo governo americano, sempre più tendenti alla fazione russa che a quella ucraina. "Non penso che questo sia vero" ha affermato, riportato dall'agenzia Interfax.

L'incontro tra le delegazioni americane e quelle russe porterà a un incontro che potrebbe avvenire a fine mese tra Putin e Trump. Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'incontro tra i due leader "dipenderà dai progressi dell'accordo ucraino"

"Non conosco i tempi, ma un incontro tra il presidente Putin e il presidente Trump deve essere su qualcosa di sostanzioso – ha ribadito -. Dobbiamo sapere di cosa parlerà quell'incontro, cosa si otterrà. In genere non teniamo questi incontri finché non c'è un risultato o un progresso".