Putin al G20: “Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina, mai rifiutato i negoziati di pace” Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto oggi in videoconferenza al vertice virtuale del G20 organizzato dall’India: “Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina. Russia mai contraria ai negoziati di pace, ma lo è stata Kiev”.

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La Russia è pronta ai colloqui perché occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina". A parlare è il presidente Vladimir Putin che poco fa è intervenuto in videoconferenza al vertice virtuale del G20, organizzato dall'India.

Mosca, ha aggiunto il numero uno del Cremlino, "non ha mai rifiutato i colloqui di pace su Kiev, ma l'empasse nell'apertura delle trattative di pace sarebbe da imputare alla legge varata dal governo Zelensky che vieta i negoziati con l'attuale establishment russo.

"Ovviamente – ha sottolineato Putin – dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia. A proposito vorrei ribadire che la Russia non ha mai rifiutato i negoziati di pace con l'Ucraina; non è stata la Russia, ma l'Ucraina ad annunciare pubblicamente che si sarebbe ritirata dal processo negoziale. E inoltre, è stato firmato un decreto, un decreto del capo dello Stato che vieta tali negoziati con la Russia".

Il riferimento è a una legge varata nell'ottobre dal 2022 dal governo guidato da Volodymyr Zelenskiy con il quale si dichiara formalmente “impossibile” la prospettiva di qualsiasi dialogo con Putin, ma si lascia la porta aperta alle discussioni con la Russia.

Il presidente russo non ha mancato di fare un commento anche su quanto sta succedendo in Medioriente: "Se la guerra in Ucraina è uno shock, lo è anche lo sterminio della popolazione civile in Palestina. Non è scioccante che i medici debbano eseguire operazioni su bambini, operazioni addominali, usando un bisturi sul corpo di un bambino senza anestesia? E il fatto che il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto che Gaza si è trasformata in un enorme cimitero di bambini non è scioccante?", ha detto Putin partecipando al G20, che è stato invece disertato sia dal presidente Usa, Joe Biden, che dall'omologo cinese, Xi Jinping.

Si è trattato comunque di un momento importante, dal momento che è stato il primo discorso di Putin a un summit internazionale a cui partecipano anche leader occidentali dall'inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. Il leader russo è stato assente agli ultimi due incontri del G20 di Bali e a New Delhi.