Pulmino si schianta e prende fuoco in Libia: 7 morti e almeno 15 feriti, tra le vittime 4 soccorritori greci Sette persone sono morte in un grave incidente avvenuto in Libia, sulla strada per la città di Derna, duramente colpita dall’alluvione dei giorni scorsi. Almeno 15 i feriti. Tra le vittime ci sarebbero 4 soccorritori greci, giunti poco prima nel Paese per aiutare la popolazione.

Grave incidente stradale in Libia. Sarebbero 7 le persone morte nello schianto che ha coinvolto un pulmino su cui viaggiava una squadra di soccorso di nazionalità greca. Tra le vittime, sarebbero 4 i soccorritori rimasti uccisi. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Il mezzo si sarebbe schiantato per poi prendere fuoco, poco dopo che il gruppo è arrivato per prendere parte alle operazioni di ricerca e salvataggio in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi, causate dall'uragano Daniel.

L'incidente sarebbe avvenuto mentre la squadra greca era in viaggio da Bengasi a Derna, 300 chilometri a est. Quattro i membri del team rimasti uccisi e altri 15 feriti, sette dei quali in modo grave. È quanto ha fatto sapere Othman Abdeljalil, ministro della Sanità per la Libia orientale, in una conferenza stampa. La notizia è stata anche confermata dal Ministero degli Esteri greco.

