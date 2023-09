A Derna, dove l’alluvione ha spazzato via tutto restano solo dei pannolini: “Nessuno osa spostarli” L’alluvione che ha sconvolto il territorio di Derna, in Libia, ha lasciato macerie ovunque. Intere strutture sono state sradicate e tra i tanti morti che ha provocato, molti di questi erano bambini. Lungo le strade della città devastata sono stati ritrovati anche dei pannolini, simbolo di una morte che non ha risparmiato nessuno.

A cura di Reem Elbreki

Un pacco di pannolini per bambini tra le macerie a Derna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'alluvione in Libia del 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'alba dell'12 settembre, sulle sponde del fiume Wadi nella città di Derna, una grossa diga è crollata per via dell'alluvione che si è abbattuta ferocemente sulla Libia. Da quel momento intere zone del Paese sono state rase al suolo e migliaia di cittadini sono morti e tra questi, molti erano bambini.

Nelle strade stravolte dal fango e dalle macerie, nessuno riesce a credere che quelle piogge siano state le stesse che solitamente facevano fiorire piante di riso, grano e ulivi sul territorio. Il popolo fa fatica ad accettare che lì intorno sia tutto distrutto e che nulla possa ritornare come prima.

La città di Derna al tramonto devastata dall’alluvione

Quelle che si vedono nel Paese sono scene terribili: le persone che vivono in Libia da sempre, sono abituate ad affrontare momenti di difficoltà come guerre, carestie, distruzioni di bombe aeree, occupazioni del territorio eppure tutto ciò che ora li circonda, gli sembra surreale.

Tra le vie di Derna, ogni passo bisogna farlo con estrema attenzione, chiunque potrebbe scivolare da un momento all'altro nel fango ed essere trascinato fino a valle. O peggio, inciampare nel corpo di una delle tantissime vittime ancora sotto le macerie o abbandonate lungo il tragitto.

I resti della diga crollata nella città di Derna

Spostando lo sguardo sopra un muro portante di un edificio distrutto in mille pezzi dall'alluvione, si vede qualcosa di orribile: un pacco di pannolini ancora sporco di terreno, appartenuto a chissà quale neonato che ha conosciuto troppo presto la morte.

Un pacco di pannolini abbandonato sul muro di un edificio crollato

Gli uomini dei soccorsi spiegano che "in questi ultimi giorni, il vento ha spazzato via tutto ma quei pannolini sono rimasti immobili su quel muro e nessuno di noi ha osato spostarli". In quella stessa giornata, l'ospedale di Derna ha fatto sapere di aver registrato la nascita di venti neonati, una notizia che è stata accolta dal popolo libico come un inno alla vita.