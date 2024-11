video suggerito

Primo incontro nello Studio Ovale tra Trump e Biden, il neo presidente: “La transizione sarà ordinata” Primo incontro tra Donald Trump e Joe Biden alla Casa Bianca dopo la vittoria alle elezioni presidenziali americane da parte del tycoon. Il neo presidente eletto ha promesso una “transizione tranquilla”, in vista del suo insediamento a gennaio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Primo faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente uscente Joe Biden e il suo successore Donald Trump, dopo le elezioni presidenziali americane della scorsa settimana. I due hanno parlato brevemente con i giornalisti, prima del loro incontro a porte chiuse nello Studio Ovale. "La politica è dura e in molti casi non è un mondo molto carino, ma è un mondo bello, oggi", ha detto Trump, assicurando che ci sarà una "transizione liscia", in vista di gennaio, come chiesto dal presidente Biden. I due si sono poi stretti la mano.

Il presidente americano Joe Biden ha accolto il presidente eletto dicendogli "Bentornato!", e facendogli le sue congratulazioni per la vittoria. "Apprezzo molto una transizione così tranquilla, la più tranquilla possibile. E lo apprezzo veramente tanto, Joe", ha detto Trump rivolgendosi al presidente Biden. Un netto cambio di passo rispetto al 2020 quando Trump decise di non invitare Biden vincitore alla Casa Bianca, non riconoscendo il risultato e scatenando una transizione tutt'altro che pacifica, sfociata poi nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, da parte dei sostenitori del tycoon.

Non ci sarà invece nessun colloquio tra Melania Trump e Jill Biden: secondo alcune fonti Melania ha snobbato l'invito nella residenza a causa di dissapori personali. Melania Trump avrebbe declinato, citando un impegno precedente per la presentazione del suo libro. Jill Biden, ha detto un funzionario della Casa Bianca, "ha consegnato a Trump una lettera di congratulazioni scritta a mano per la signora Trump, dove esprime anche la disponibilità del suo team ad assisterla nella transizione". Melania da parte sua stamattina su X ha augurato al marito "il meglio" per questo rientro alla Casa Bianca, confermando che non lo avrebbe accompagnato, come anticipato dai media nei giorni scorsi.