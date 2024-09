video suggerito

Primo attacco di Israele al centro di Beirut: 4 morti. Meida: "Ucciso leader di Hamas in Libano" Ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente: raid israeliano colpisce per la prima volta il centro di Beirut, 4 morti. Ucciso il leader di Hamas in Libano nel corso di un attacco nel sud del Paese. A Gaza colpita ex scuola. Dagli USA: "Israele ha usato bomba guidata Usa per uccidere Nasrallah".

A cura di Ida Artiaco

Israele per la prima volta dall'intensificarsi della tensione con Hezbollah ha colpito nelle scorse ore il cuore di Beirut. Secondo quanto ha riferito il quotidiano inglese The Guardian, l'attacco, che sarebbe stato effettuato con un drone, ha interessato la zona dell'incrocio di Kola, punto di riferimento della Capitale, dove dove taxi e bus si riuniscono per raccogliere i passeggeri. Le prime immagini del raid mostrano due piani di un condominio completamente distrutti. Fino ad ora Israele aveva limitato i suoi attacchi sulla capitale del Libano ai suoi sobborghi meridionali.

L'attacco al cuore di Beirut: chi sono le vittime

Tra le vittime, tre apparterrebbero ai vertici del Fronte popolare per la liberazione della Palestina. L'organizzazione le ha identificate come Muhammad Abdel Aal, noto anche come Abu Ghazi, membro dell'ufficio politico del Fplp e capo del dipartimento di sicurezza militare; Imad Odeh, noto anche come Abu Ziad, membro del dipartimento militare del Fplp e comandante militare in Libano, e Abdul Rahman Abdel Aal, descritto solo come un "compagno eroe martire".

Non solo. L'esercito israeliano ha anche affermato di aver colpito decine di obiettivi di Hezbollah nella regione libanese della Bekaa. I jet dell'aeronautica israeliana "hanno attaccato dozzine di strutture di lancio ed edifici dove erano immagazzinate armi nella Bekaa in Libano", si legge in una dichiarazione su Telegram, aggiungendo che i siti erano collegati a Hezbollah. Israele "continuerà ad attaccare con forza, a danneggiare e a degradare le capacità militari e le infrastrutture di Hezbollah in Libano", si aggiunge. In questa zona, secondo le notizie locali, sarebbero cinque le vittime dell'ultimo raid nella città di Sahmar. Tutti i deceduti appartenevano al personale della protezione civile dell'Autorità sanitaria islamica. Altre tre persone sono morte dopo che un un drone israeliano ha sparato su un gruppo di persone all'incrocio tra le città di Arzoun e Chehour nel distretto di Tiro, nel Libano meridionale, secondo al Jazeera.

Hamas ha annunciato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del Paese. Il gruppo afferma che anche alcuni membri della sua famiglia sono stati uccisi nell'attacco. Lo riporta il Times of Israel.

Idf: "Colpita ex scuola a Gaza, era centro di controllo di Hamas"

Anche Gaza non è stata risparmiata dai raid israeliani nelle scorse ore. L'Aeronautica militare israeliana ha reso noto di aver colpito la notte scorsa il complesso dell'ex scuola Abu Jafar Al Mansour, nel nord della Striscia di Gaza, al cui interno si trovava "un centro di comando e controllo" di Hamas. Il complesso, si legge in un messaggio pubblicato su Telegram dall'Idf, "è stato utilizzato dai terroristi per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele. Prima dell'attacco, sono state adottate numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili, compreso l'uso di munizioni precise, sorveglianza aerea e ulteriori informazioni di intelligence – conclude il comunicato -. Questo è un ulteriore esempio dell'abuso sistematico delle infrastrutture civili da parte dell'organizzazione terroristica Hamas in violazione del diritto internazionale. L'Idf continuerà ad operare contro Hamas in difesa dei cittadini di Israele".

"Israele ha usato bomba guidata Usa per uccidere Nasrallah"

Intanto, dagli Usa il senatore democratico Mark Kelly, presidente della sottocommissione aereonautica del Senato per le forze armate, ha fatto sapere che la bomba che Israele ha usato per uccidere il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut la scorsa settimana era un'arma guidata di fabbricazione americana. Lo ha rivelato alla Nbc.

Secondo Kelly, Israele ha usato una bomba della serie Mark 84 da 2.000 libbre (900 kg). "Vediamo un maggiore uso di munizioni guidate, Jdams, e continuiamo a fornire quelle armi", ha detto Kelly, usando un'abbreviazione che sta per joint direct attack munitions. "Quella bomba da 2.000 libbre che è stata usata per eliminare Nasrallah è una bomba della serie Mark 84", ha spiegato.