Israele bombarda anche lo Yemen. Recuperato intatto il corpo del leader di Hezbollah Nasrallah Decine di velivoli dell'aeronautica israeliana, tra cui caccia, rifornitori e aerei spia, hanno condotto attacchi in Yemen concentrandosi in particolare sulle aree di Hodeidah e nel vicino porto di Ras Isa.

A cura di Davide Falcioni

L'uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah non ha placato le mire di Israele. L'esercito dello stato ebraico ha infatti lanciato nella giornata di oggi una serie di raid aerei contro gli Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen. La notizia è stata confermata dall'IDF, secondo cui decine di velivoli dell'aeronautica israeliana, tra cui caccia, rifornitori e aerei spia, hanno preso parte agli attacchi concentrandosi in particolare sulle aree di Hodeidah e nel vicino porto di Ras Isa, nello Yemen occidentale.

"Oggi durante un'ampia operazione aerea basata sull'intelligence, decine di velivoli dell'IAF, tra cui jet da combattimento, aerei da rifornimento in volo e aerei dell'intelligence, hanno colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Houthi nelle aree di Ras Isa e Hodeidah nello Yemen. Gli obiettivi includono centrali elettriche e un porto marittimo utilizzato per importare petrolio, che sono stati utilizzati dal regime terroristico Houthi per trasferire armi iraniane nella regione, oltre a rifornimenti militari e petrolio", si legge nella nota delle IDF. "I raid sono stati effettuati in risposta ai recenti attacchi degli Houthi contro lo Stato di Israele – prosegue l'esercito israeliano – nell'ultimo anno, gli Houthi hanno operato sotto la direzione e il finanziamento dell'Iran e in cooperazione con le milizie irachene per attaccare lo Stato di Israele, minare la stabilità regionale e interrompere la libertà di navigazione globale", conclude il comunicato delle IDF.

Fissati per domani i funerali di Nasrallah

Intanto sono stati fissati per domani i funerali del defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo riporta Al-Arabiya, secondo cui il corpo del numero uno del "partito di Dio" sarebbe stato trovato intatto e non presenterebbe ferite. La causa del suo sembra sia un trauma contundente dovuto alla forza dell'esplosione, ma secondo il canale israeliano Channel 12 un'ipotesi sarebbe anche quella del soffocamento. Tale tesi – stando ad alcuni media libanesi – nasce dal fatto che il leader di Hezbollah si trovava in un luogo senza ventilazione e i bombardamenti dell'aeronautica potrebbero aver fatto entrare dei gas nella stanza, causando la morte per soffocamento.