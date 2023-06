Prigozhin annuncia vendetta contro i generali russi, massima allerta a Mosca: “Putin avvertito” Il leader della Wagner annuncia che risponderà con la violenza dopo che i suoi uomini sarebbero stati attaccati con un lancio di missili da reparti regolari di Mosca. Il Ministero della Difesa russo dal suo canto smentisce l’attacco ma il Cremlino ha fatto scattare lo stato di massima allerta.

A cura di Antonio Palma

Il leader della Wagner Yevgeny Prigozhin dichiara apertamente guerra ai generali di Putin e allo stato maggiore russo facendo scattare l'allarme a Mosca per un possibile colpo di stato. Prigozhin ha spiegato che risponderà con la violenza dopo che i suoi uomini sarebbero stati attaccati con un lancio di missili da reparti regolari di Mosca incaricati dai generali. Con un video sui social, Prigozhin afferma che le Forze Armate avrebbero lanciato un attacco missilistico contro i campi di addestramento Wagner e che "Un numero enorme di nostri compagni è morto".

"Il Consiglio dei Comandanti Wagner ha preso una decisione: il male portato dalla leadership militare del Paese deve essere fermato. Trascurano la vita dei soldati. Hanno dimenticato la parola "giustizia" e noi la riporteremo. Coloro che hanno distrutto oggi i nostri ragazzi, che hanno distrutto decine, decine di migliaia di vite di soldati russi saranno puniti" ha dichiarato Prigozhin in un intervento audio ancora più violento nelle parole rispetto a quelli fatti nei giorni scorsi e che hanno innescato una lotta senza esclusione di colpi con il Ministero della difesa russo.

Mosca allerta il comitato nazionale antiterrorismo contro Prigozhin

Parole che hanno messo in allarme Mosca dove Putin è stato subito avvertito e l'FSB ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin a causa della chiamata alla ribellione, come riporta Ria Novosti, "Il Servizio di sicurezza federale della Russia ha aperto un procedimento penale a causa della chiamata del capo della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin a una ribellione armata", ha riferito il Comitato nazionale antiterrorismo russo. Il dipartimento ha sottolineato che tutte le dichiarazioni diffuse a nome del fondatore del gruppo Wagner sugli attacchi russi sono prive di fondamento. "In relazione a queste affermazioni l'FSB ha avviato un procedimento penale sul fatto di aver chiesto una ribellione armata. Chiediamo l'immediata cessazione delle azioni illegali", ha affermato il comitato in una nota.

Leader Wagner: "Tutti quelli che resisteranno saranno considerati un pericolo"

"Tutti quelli che cercheranno di resistere, li considereremo un pericolo e li distruggeremo immediatamente, compresi eventuali posti di blocco sulla nostra strada. E così sarà per qualsiasi aviazione che vediamo sopra le nostre teste. Chiedo a tutti di mantenere la calma, di non soccombere alle provocazioni e di rimanere al proprio posto. Dopo aver finito ciò che abbiamo iniziato, torneremo in prima linea per proteggere la nostra patria" ha aggiunto il leader Wagner riferendosi alla guerra in Ucraina e all'offensiva di Kiev.

"L'autorità presidenziale, il governo, il Ministero degli affari interni, Rosgvardia e altri dipartimenti continueranno a funzionare come prima. Ci occuperemo di coloro che distruggono i soldati russi. E torneremo in prima linea. La giustizia nell'esercito sarà ripristinata. E dopo questo, giustizia per tutta la Russia" conclude il bellicoso messaggio.

Affermazioni che arrivano a poche ore da altri proclami in cui lo stesso Prigozhin ha smantellato la retorica del Cremlino sulla guerra in Ucraina. L'invasione ucraina o la cosiddetta "operazione speciale", per il leader Wagner non è stata lanciata a causa di una minaccia alla Russia da parte dell'Ucraina o della NATO, come dice Mosca , ma per giochi di potere interni al Ministero della difesa.

Il dito è puntato contro il ministro della Difesa Sergei Shoigu, con il quale è direttamente in lotta. "Il 24 febbraio non è successo niente di straordinario. Ora, il Ministero della Difesa sta cercando di ingannare i cittadini, di ingannare il presidente Putin e raccontare la storia che c'è stata una folle aggressione da parte dell'Ucraina e che ci avrebbero attaccato insieme al blocco NATO. Pertanto, la cosiddetta operazione speciale del 24 febbraio è stata lanciata per ragioni completamente diverse", ha affermato parlando di azioni per soddisfare “le ambizioni personali di Shoigu” e "il desiderio del clan al potere in Russia, che non era soddisfatto del Donbass.

Prigozhin afferma Shoigu ha ingannato Putin sullo stato del conflitto, sostenendo che le truppe russe sono in difficoltà nel sud dell'Ucraina e che l'intera invasione è stata un "operazione mal pianificata". "La realtà in questo momento è che l'esercito russo si sta ritirando nelle direzioni Zaporizhzhia e Kherson. Le forze armate ucraine stanno spingendo attraverso l'esercito russo, nessuno schiera riserve, non c'è controllo", ha detto Prigozhin.

L'FSB russo apre procedimento penale contro Prigozhin per ribellione

Il Ministero della Difesa russo dal suo canto ha detto che tutti i messaggi diffusi sui social network per conto di Yevgeny Prigozhin sul presunto "attacco del Ministero della Difesa russo ai campi di retroguardia della Wagner" non corrispondono alla realtà e sono solo una provocazione. Le parole di Prigozhin però preoccupano perché sembrano l'l'invito a un colpo di stato. Molte fonti però indicano che le unità delle forze speciali di Mosca sono in allerta e lo stesso portavoce del Cremlino Peskov dice che "Putin è stato informato della situazione intorno a Prigozhin e si stanno prendendo tutte le misure necessarie". L'agenzia ria novositi ha ancunciato che L'FSB ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin a causa della chiamata alla ribellione.