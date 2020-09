Volano stracci al primo confronto in tv tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo principale sfidante Joe Biden. Il duello è stato senza esclusione di colpi, e la corsa per la Casa Bianca si condisce di insulti, attacchi e offese. L'attuale Presidente Usa viene chiamato "clown", e bollato come "il peggior presidente che abbiamo mai avuto", e ha provato più volte a interrompere il suo avversario. Ma secondo i sondaggi dalla sfida esce vincitore Joe Biden. Uno a zero quindi per il candidato dem.

È stato un dibattito accesissimo in cui il moderatore Chris Wallace ha faticato per far rispettare le regole e a contenere gli interventi di Trump, mentre parlava il suo sfidante. "Tutti sanno che il presidente Donald Trump è un bugiardo e un clown", è stato il durissimo affondo di Joe Biden nella prima parte del dibattito presidenziale. Il primo argomento di scontro è la possibilità che l'Obamacare venga cancellata con milioni di persone – sostiene Biden – che perderebbero la copertura assicurativa sanitaria. In seguito alle ripetute interruzioni da parte del presidente Biden ha poi affermato: "Puoi stare zitto per cortesia?".

"Signor Presidente – ha detto Wallace – I suoi collaboratori hanno accettato che le due parti avrebbero avuto due minuti per la risposta. Senza interruzioni. Perché non osserva quello che i suoi collaboratori hanno accettato come regola di base". Immediato l'intervento di Biden: "Non mantiene mai la sua parola".

"Non usare mai la parola intelligente con me. Tu non sei intelligente, Joe", ha detto Trump quando Biden ha dichiarato che il presidente avrebbe dovuto essere più brillante nella sua risposta alla pandemia di Covid-19. "Il presidente non ha un piano", ha insistito il candidato democratico, interrotto di nuovo da Trump che ha ribadito la sua promessa che a breve gli Stati Uniti avranno un vaccino contro il coronavirus.

"È colpa della Cina. Non sarebbe mai dovuto accadere", è tornato a ripetere il presidente Usa, rivendicando il "grande lavoro fatto" e accusando le "fake news" di alterare i dati. Poi l'attacco a Biden: "Tu avresti fatto morire più persone". I candidati alle presidenziali si sono quindi scontrati sulla riapertura di scuole e imprese durante la pandemia di coronavirus, con Trump che ha accusato i governatori e i sindaci democratici di tenerle chiuse fino alle elezioni per danneggiarlo. "Pensano di colpirci tenendole chiuse, stanno facendo del male alle persone", ha detto Trump che poi, rivolgendosi a Biden ha aggiunto: "E lui chiuderà tutto il paese e distruggerà il nostro paese".

"Sono io che ho riportato il calcio", ha poi aggiunto Trump, deridendo quindi Biden per il fatto di indossare sempre la mascherina. "Potrebbe parlare a 60 metri di distanza e indossare la mascherina più grande che abbia mai visto". Da parte sua Biden ha denunciato i rischi per i lavoratori a seguito di una riapertura affrettata, accusando l'amministrazione Trump di non aver garantito risorse sufficienti alle scuole per riaprire in sicurezza. "Non si può rilanciare l'economia americana prima di aver risolto la crisi Covid", ha rimarcato Biden.

Interpellato poi sui gruppi estremisti che lo sostengono, Trump si è rifiutato di condannare i suprematisti bianchi e le milizie di estrema destra o di esortarli a rimanere pacifici in caso di elezioni contestate, sostenendo che "quasi tutto quello che vedo viene da sinistra, non da destra". Per poi aggiungere: "Proud Boys, state lontani e aspettate", facendo riferimento al gruppo che l'Fbi ha definito estremista con legami con il nazionalismo bianco. "Ma vi dico che qualcuno deve fare qualcosa contro l'antifa e la sinistra", ha aggiunto.

Secondo i sondaggi comunque a vincere è stato Biden: stando a un primo sondaggio condotto dalla Cbs, Joe Biden si è aggiudicato il primo dibattito per le presidenziali Usa: secondo il 48% degli spettatori ha vinto il candidato democratico, per il 41% il presidente Donald Trump, mentre il 10% ritiene sia stato un pareggio. Tuttavia, ha aggiunto l'emittente Usa, la grande maggioranza degli spettatori, l'83%, ha definito negativo il tono del dibattito, con il 69% che ha detto di essere rimasto infastidito dalla serata e il 19% pessimista.